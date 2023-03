Muere a los 89 años Irma Serrano La Tigresa, actriz, cantante y leyenda del cine mexicano La actriz nacida en Chiapas fue una controvertida figura de gran belleza y quien además se desempeñó como Senadora y Diputada de su tierra natal. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz y cantante mexicana Irma Serrano, conocida artísticamente como La Tigresa, ha fallecido a los 89 años. Así lo han dado a conocer este martes múltiples medios en Ciudad de México y amigos de la también Senadora y Diputada por el estado de Chiapas, su tierra natal. "[Se] comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano", informó por medio de su cuenta oficial de Twitter la Asociación Nacional de Intérpretes ANDI SGDIP. "Conocida como "La Tigresa", fue una cantante, actriz y política mexicana de amplia trayectoria. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias". "Que en paz descanse Irma Serrano fregona de sus tiempos" exclamó en sus redes sociales Poncho de Nigris al lamentar la partida de Irma Serrano: Poncho De Nigris y la Tigresa Credit: IG/Phoncho De Nigris La Tigresa fue poseedora de una gran belleza y su carrera como cantante de música ranchera despegó en los años sesenta. En pantalla grande La Tigresa destacó en producciones como Lola la trailera, La tigresa, La venganza de Gabino Barrera, Santo contra los zombies, y muchas más. Su escultural figura la llevó a posar para el pintor Diego Rivera, cosa que ella recordó recientemente en sus cuenta oficial de Instagram publicando este post al lado del gran maestro guanajuatense: La Tigresa con Diego Rivera Credit: IG/ Irma Serrano La Tigresa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes que Niurka Marcos o Laura Bozzo, Serrano destacó por ser una mujer sin pelos en la lengua. Al publicar sus memorias en el libro A calzón amarrado (de 19878), reveló haber sostenido una supuesta relación amorosa con el expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, sus retos como mujer, su infancia en Chiapas y otros temas que abordó sin tapujos. Según fuentes Serrano vivía actualmente en Comitán, Chiapas con su sobrino Luis Felipe García, quien aparecía frecuentemente en sus redes. Que en paz descanse.

