Murió el hijo de Maxine Woodside: "Estaba sano, estaba bien" La conductora de radio y televisión "está destrozada" tras la muerte de su hijo, informó la periodista y compañera de Maxine en Todo para la mujer, Ana María Alvarado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maxine Woodside Maxine Woodside | Credit: Victor Chavez/Getty Images La conductora de radio y televisión Maxine Woodside, más conocida como 'La reina de la radio', atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La titular del programa Todo para la mujer de Grupo Fórmula sufrió este jueves la muerte de su hijo Alejandro Iriarte Woodside. "El Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame a la familia Iriarte Woodside y a nuestra querida Maxine por el sensible fallecimiento de su hijo Alejandro Iriarte Woodside. Descanse en paz", fue el mensaje de apoyo que se emitió por parte de la casa de la emblemática conductora mexicana. La periodista y compañera de Maxine en Todo para la mujer, Ana María Alvarado, compartió más detalles a través de su canal de YouTube sobre la repentina muerte del hijo de la conductora. Fue inesperado "[Fue] sin esperártelo. Alejandro estaba sano, estaba bien, con alguno que otro padecimiento normal… Yo lo acababa de ver hace unos días y más bien traía como problemas que el estómago, cosas normales que uno puede tener en el día a día, Maxine lo acababa de ver y cuando te sorprende la vida con este tipo de noticias pues es muy doloroso", expresó la periodista, quien reveló la causa de su muerte. "[Fue] muerte natural derivado de un infarto fulminante". Maxine Woodside Maxine Woodside | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Maxine está destrozada "[Maxine] está muy triste, desolada, destrozada, ahorita no quiere nada la verdad… Ustedes saben todos los años que yo llevo trabajando con ella, conozca a ella, a sus hijos, a su entorno, a su familia, es un pena terrible por la que está atravesando, los padres siempre decimos que lo único que queremos es que nuestros hijos nos entierren…", agregó Alvarado. La periodista y amiga de Woodside reveló que por el momento "no habrá servicios funerarios". "Van a hacer algo muy privado obviamente en la intimidad solamente la familia y lo que sí les puedo decir es que la semana entrante se va a hacer una misa en donde por supuesto estará Maxine y serán invitadas todas las personas que quieran acompañarla en su dolor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se ausentará del programa Ana María compartió que Maxine se tomará el tiempo que necesite para vivir su duelo, por lo que "estos días no estará en el programa". "Todos los que trabajamos ahí estaremos para apoyarla", dijo.

