Murió el hijo del actor y músico colombiano Juan Mao: "Nos faltó un mundo de cosas por vivir mi amor" El artista estuvo "hasta el último minuto" a su lado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Mao y su hijo Santiago Juan Mao y su hijo Santiago | Credit: Instagram Juan Mao El mundo del entretenimiento colombiano se tiñó de luto. La semana pasada, falleció el hijo del músico y actor colombiano Juan Mao, quien se hizo muy popular raíz de su participación en exitosas telenovelas colombianas como Chepe Fortuna y Oye bonita. Según informaron varios medios de comunicación colombianos, entre ellos el Canal RCN y la revista Vea, el niño perdió "una dura batalla de muchos meses contra el cáncer" que le había sido diagnosticado. "Entró en tratamientos para eliminar las células cancerígenas, pero lamentablemente murió en el proceso". La noticia fue confirmada por el músico a través de su perfil de Instagram, donde dedicó unas palabras a su angelito. "Nos faltó un mundo de cosas por vivir mi amor… Conocer EEUU juntos, ir a los Walmart y Ross, llevarte a probar a muchos equipos, enseñarte a manejar carro y moto, tu primera novia (aunque decías que a los 19)… Querías aprender tantas cosas", escribió junto a una foto en la que se puede ver a su hijo dándole un beso en la mejilla. "Baja un momentico y enséñame a jugar Minecraft. Enséñame a cobrar los tiros libres con esa zurda mágica", agregó. "Gracias Dios por prestarnos un ángel en el camino de nuestras vidas". El músico estuvo a su lado hasta el último minuto. "Hasta el último minuto a tu lado mi amor… se apagaron esos ojitos hermosos, ahora solo Dios los disfruta. #TeAmoPaSiempreMiJajito", fue el mensaje que compartió desde sus historias de Instagram y que acompañó de una imagen en la que "aparece tocando con su dedo pulgar el dedo de su hijo, quien tiene las manos vendadas", según reportó el Canal RCN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de condolencia de sus compañeros del medio no se hicieron esperar. "Querido mío: abrazarlos y pedirle a Dios por ustedes. Todo mi amor", escribió la actriz Lorena Meritano, quien compartió elenco con Mao en la telenovela Chepe Fortuna. "Hermano, sabes lo que me parte el alma todo esto. Te abrazo a ti y a todo tu familia, que los quiero como míos también. Este dolor es mío y lo sabes. Dios tiene bien ubicado a ese ángel que él mismo nos prestó", comentó en su publicación el artista El Puma Del Vallenato.

