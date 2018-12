Vanessa Villela se despide de su hermana con un desgarrador mensaje en redes sociales: "Siempre serás mi ángel eterno"

Vanessa Villela llevaba dos semanas desaparecida de las redes sociales y recién este domingo nos enteramos del doloroso motivo que la llevó a ausentarse tanto tiempo del ‘ciberespacio’. La actriz mexicana, que ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como En otra piel y más recientemente El señor de los cielos, sufrió hace apenas unos días la terrible pérdida de su hermana mayor.

Aún devastada por su muerte y tratando de asimilar lo sucedido, la intérprete de 40 años acudió a las redes sociales para compartir la triste noticia con sus seguidores y dedicarle unas emotivas pero desgarradoras palabras a su fallecida hermana a modo de despedida.

“Un nuevo ángel esta en el cielo. Mi hermana mayor. Tengo la bendición de llamarte hermana y aunque ya no estés aquí siempre estaré agradecida con Dios por haberme elegido para que sea tu hermana pequeña y me siento bendecida por eso. Siempre vi tus alas cuando estabas conmigo, cuando éramos chiquitas jugábamos y reíamos juntas y tengo los recuerdos más bellos y dulces contigo. Tu cuerpo ya no está en este lado, pero sé que tu energía sí, y puedo sentir tus alas cerca de mí, pero tu espíritu estará aquí eternamente y puedo ver brillar tu halo”, expresó Villela, quien lleva algo más de un año alejada de la televisión de habla hispana.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

“Cierro los ojos y sé que siempre sentiré tus alas multicolores rodeándome en mis momentos más tristes y más felices. Hermanita mi ángel siempre, mi hermana para siempre, por siempre mi ángel. Puedo sentir el roce de tus alas en mi cara limpiando mis lágrimas y sé que ya no puedo tenerte en mis brazos para abrazarte pero te abrazaré por siempre en mi corazón. Te ganaste esas alas gordita y siempre serás mi ángel eterno. Te amé con todo y desde lo más profundo de mi corazón y lo haré siempre. Descansa en paz mi Caquis. Te amo por siempre”, agregó.

Las muestras de apoyo y cariño a través de las redes sociales no se hicieron esperar.

“No hay palabras en este momento para consolarte, pero Los Ángeles son nuestra luz en los momentos difíciles y tu hermana ahora lo es. Te adoro y te abrazo con toda el alma. Mi corazón está contigo. Siempre. QEPD”, escribió la actriz mexicana Liz Gallardo, quien trabajó con Vanessa hace varios años en la exitosa telenovela de Telemundo Una maid en Manhattan.

“Lo siento mucho Vane. Estás en mis oraciones y tu familia. Mucha luz. Te mando un fuerte abrazo”, expresó por su parte el actor de El señor de los cielos Jesús Moré (Omar Terán).

¡Desde People en Español también nos sumamos a las condolencias!

¡Mucha fuerza Vanessa!