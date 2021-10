Murió el conductor de televisión mexicano Óscar Cadena El famoso y querido presentador Óscar Cadena falleció a los 75 años de edad en su natal México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales del pasado mes de septiembre, Óscar Cadena fue operado de emergencia a causa de peritonitis. Desde aquel momento estuvo en terapia intensiva debido a las complicaciones que sufrió; incluso, su familia solicitó donadores de sangre. Ayer, se dio a conocer que el famoso conductor mexicano falleció en un hospital de México. "Nuestro querido Óscar, un magnifico esposo y padre, triunfó en este camino de la vida y ha emprendido una nueva aventura en un lugar de paz y tranquilidad", informó la familia en un comunicado que dio a conocer en las cuentas de Instagram y Twitter de Cadena. "sabemos que siempre será recordado por su pasión, entrega, talento, carisma y amistad incondicional". El titular de los programas Ciudadano Infraganti y Cámara Infraganti, quien murió a los 75 años, se convirtió en un icono de la televisión de su país gracias a su ingenio y carisma. Utilizó sus emisiones, que estuvieron al aire durante las décadas de los 80 y 90, para denunciar a personajes públicos que cometían actos de corrupción e incluyó la participación directa del público a través de videos que eran enviados por la audiencia y que transmitía en su gustada sección titulada "Sopa de videos". El sello característico del presentador eran sus tirantes. Óscar Cadena Credit: Óscar Cadena Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por razones de salud se mudó de la Ciudad de México a Cancún, donde desarrolló una serie de programas de turismo y aprovechó las redes sociales para crear el espacio Óscar Cadena Infraganti y una página web de nombre www.encadena.tv A Óscar Cadena le sobreviven su esposa Gabriela y sus cinco hijos María José, Santiago, Jocko, Óscar y Bárbara.

