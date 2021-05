Murió Guillermo Murray, actor de la telenovela María Mercedes En 2007, se dio conocer que el primer actor Guillermo Murray sufría de demencia senil que fue avanzando y lo obligó a retirarse profesionalmente. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A las edad de 93 años, murió Guillermo Murray en Guanajuato, México, según dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI); la Asociación Nacional de Actores (Anda) y Teatros de la Ciudad de México. De acuerdo con Televisa, la causa de fallecimiento del actor fue por un choque séptico. Cabe destacar que, desde 2007, sufría de demencia senil, enfermedad que fue avanzando progresivamente, tal como informó su familia; lo cual, lo obligó a retirarse profesionalmente ante la falta de memoria. "Lamentamos el sensible fallecimiento del primer actor Guillermo Murray Muttis Bird Sayi, quien se destacó en la actuación, la dirección, la dramaturgia y el guionismo", escribió Teatros de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter. El primer actor de origen argentino se estableció en tierras mexicanas a partir de la década de los 60, donde, además de formar una familia, consolidó su carrera histriónica en cine, teatro y televisión; también, se desarrolló como director de escena y escritor. Obtuvo la nacionalidad en 1991. Guillermo Murray Credit: Janet Arceo Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su debut en cine fue con la película Somos todos inquilinos que se estrenó en 1954; a esta le siguieron otras cintas como Horas marcadas, El protegido y Las cadenas del mal, entre muchas otras. En televisión participó en los melodramas María Guadalupe, La leona, Maximiliano y Carlota, Pobre Juventud, María Mercedes y El pecado de Oyuki, por mencionar solo algunas. También realizó diversos montajes teatrales y escribió algunas obras, y guiones para cine. Además, participó en programas culturales como ¡Leo... luego existo!. Guillermo Murray fue padre de cuatro hijos: Guillermo, Alejandro, Rodrigo y Gabriela.

