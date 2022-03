Murió el actor Emilio Delgado, estrella de la serie infantil Sesame Street. Los detalles. Ha fallecido el actor Emilio Delgado, quien interpretó al querido personaje de Luis en la serie infantil Sesame Street por más de cuatro décadas. Los detalles de su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos del programa Sesame Street están de luto. Emilio Delgado, quien por 45 años interpretó al personaje de Luis en la popular serie infantil, ha fallecido. El actor mexicoamericano murió a sus 81 años, reporta PEOPLE. En la serie, su personaje de Luis Rodríguez era el dueño de la tienda Fix-It. El actor estuvo rodeado de sus seres queridos al fallecer el jueves en su hogar en la ciudad de Nueva York, dijo su esposa Carole Delgado a TMZ. Emilio estaba en un programa de cuidado de hospicio desde que fue diagnosticado con mieloma múltiple, un cáncer en la sangre, en diciembre del 2020. Un representante de la serie Sesame Street recordó al actor como "un miembro adorado de la familia de Sesame Street", que con su calidez y sentido del humor impactó a varias generaciones. Además tenía el récord de ser el actor mexicoamericano que tuvo el personaje más duradero en una serie de televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilio Delgado SESAME STREET, from left, Emilio Degado, Ernie (Jim Henson), Bert (Frank Oz), ca. 1990s. | Credit: ©PBS/courtesy Everett Collection (photo by Richard Termine) Emilio nació el 8 de mayo de 1940, en Caléxico, California, y durante su niñez vivió con sus abuelos en Mexicali, México, una ciudad fronteriza. Su debut en televisión fue en 1968 en la primera telenovela mexicoamericana Canción de la Raza, una producción histórica que ganó un premio Emmy. En 1971 se unió a Sesame Street en el rol de Luis y se mantuvo en ese papel hasta el 2016. Fue parte de la celebración del cincuenta aniversario de Sesame Street en el 2019. También actuó en las series Hawaii Five-0, Falcon Crest, Law & Order: Special Victims Unit, House of Cards y The Get Down. Emilio Delgado Credit: Alexi Rosenfeld/Getty Images Fue un reconocido activista que abogaba por los derechos de la comunidad chicana y por la justicia racial. Fue parte de la Unión de Campesinos liderada por César Chávez y participó en protestas en contra de la guerra en Vietnam. Nuestro más sentido pésame para su esposa Carole, su hijo Aram y su hija Lauren.

