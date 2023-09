Murió a los 58 años el cantante y músico argentino Pablo Molina de Todos Tus Muertos El 2 de septiembre de 2023, se dio a conocer que Pablo Molina, considerado una de las grandes voces del Reggae en español, ha fallecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de septiembre de 2023, falleció a los 58 años Pablo Molina tras una larga lucha contra el cáncer. Fue la familia del fundador de la Banda Todos Tus Muertos la encargada de dar a conocer el deceso. "Las hijas e hijos de Pablo les queríamos comunicar que nuestro padre hoy falleció después de años de lucha contra el cáncer. Les queríamos agradecer a todas y todos sus seres queridos y sus fans por todo el apoyo que le dieron a nuestro padre siempre. Rest in power", escribieron en la cuenta de Facebook del famoso. El cantante, quien era considerado una de las grandes voces del reggae en español, anunció en junio del año pasado que haría una pausa porque estaba atravesando por un proceso de cáncer, pero sin dar mayores detalles; por ello, se realizó un recital en su honor para recaudar fondos. Un mes después, el famoso fue operado de una hernia y continuó con el tratamiento oncológico. Pablo Molina Credit: Pablo Molina Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre te vamos a escuchar. Gracias por inspirarme tanto tu música fue parte de mi vida"; "Descansa en paz Pablo"; "Hermanito aún no puedo creerlo. Solo muere quien se olvida y contigo eso no sucederá nunca; tu humildad, simpatía y calidad humana te hacen eterno Pablo, descansa en paz y mis condolencias a tu familia"; "Buen viaje Pablo ¡vivirás eternamente en la música!"; "Toda mi energía en ese viaje a la trascendencia hermano Pablo Molina. Para mi eres la mejor voz del Reggae melódico en español", y "La pasión del canto de Mr. Pablo aprieta cualquier garganta y expresa los sentimientos", fueron algunos comentarios de los internautas sobre la muerte del también músico. El arista arrancó profesionalmente en 1993 cuando se unió a la banda punk-rock Todos Tus Muertos (TTM) haciendo percusiones; posteriormente, alternó su voz a la de Fidel Nadal. Tres años después, junto a este último y su hermano Amilcar Nadal crearon una nueva agrupación llama Lumumba dedicada al Reggae; incluso, viajaron a Jamaica para adentrarse en la cultura Rastafari. Pablo Molina Credit: Pablo Molina Facebook En el 2000, Pablo Molina inició una carrera en solitario y lanzó su primer álbum titulado Abed Nego, Reggae classics en español Vol. 1. En 2014, regresó a los escenarios con el grupo Lumumba y dos años después con Todos Tus Muertos. En 2016, lanzó su última producción musical titulada Reggae Classics en español Vol. 2. Pese a su enfermedad, continuó haciendo música.

