El Multimillonario y Apuesto Prometido de la Princesa Beatriz, Edo Mapelli Mozzi Comprometido anteriormente y con un hijo, esto es lo que sabemos de Edo Mapelli Mozzi, el novio italiano de la princesa Beatriz de Inglaterra con quien contraerá matrimonio en 2020 By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print "Nunca estarás sola, mi amor. Mi corazón es tu hogar. De la mano hoy, mañana y por siempre jamás" Con esta romántica frase Edoardo Mapelli Mozzi decidió confirmar su compromiso con la Princesa Beatriz de Inglaterra. Según el comunicado del Buckingham Palace, la hija mayor de Sarah Ferguson dará el "sí quiero" al italiano el año próximo en un enlace del que aún no se conocen los detalles. Empresario de éxito en el mundo inmobiliario de la alta esfera y descendiente de la nobleza italiana, a sus treinta y cuatro años Edoardo, Edo para los amigos, entrará a formar parte de la Familia Real de Inglaterra, una de las monarquías reinantes más antiguas del mundo, al contraer matrimonio con la nieta de la Reina Isabel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre las pasiones que han trascendido de la vida de este guapo magnate, destacan su amor por la ópera y los perros. De origen italiano y afincado en Londres, el apuesto y multimillonario galán y la princesa se conocían desde niños, puesto que sus familias eran amigas. Al parecer, el feliz reencuentro ya de adultos se produjo durante la boda de la princesa Eugenia. Fue a partir de entonces que comenzaron a verles juntos. El noviazgo de esta atractiva pareja no estuvo exento de críticas en sus comienzos. Parece ser que cuando la princesa y el empresario empezaron a salir, Edo convivía todavía con su anterior prometida, la glamorosa arquitecta Dara Huang, con quien tiene un hijo de tres años, Christopher, a quien llaman Wolfie. Por otro lado, el anuncio del enlace llega en un momento polémico para la pelirroja Beatriz… Su padre, el Príncipe Andrés, enfrenta graves acusaciones en el obscuro caso de Jeffrey Epstein, el escándalo sexual que ha hecho correr ríos de tinta en los Estados Unidos. No cabe duda de que ésta será una de las bodas más esperadas y que más dará que hablar en 2020. Advertisement

