Aylín Mujica sobre Laura Zapata: "Me hizo la vida de cuadritos... ella se pelea con todo el mundo"

Aylín Mujica no tuvo pelos en la lengua al revelar que Laura Zapata le había hecho la vida de cuadritos durante la obra de teatro Celia, el musical. “Yo nunca he tenido problema en los 25 años de carrera que tengo. Con la única que he tenido uno es con la señora Laura Zapata”, dijo la cubana durante la emisión del programa Buenos días familia (Estrella TV). “Me hizo la vida imposible en Celia el musical porque ella quería ser Celia. Fue horrible. La señora es muy conflictiva”.

El nombre de Zapata salió a relucir después de que Mujica, William Valdés y otros conductores del programa comentaran sobre el despido del reportero Adrián Marcelo, quien durante la emisión del programa SNserio hizo una pregunta que incomodó a la hermana de Thalía y la hizo salir del set. “Debido a lo ocurrido con Laura Zapata en #SNSerio, Multimedios Televisión ha decidido prescindir de mis servicios. Ha sido un placer y no tengo más que agradecimiento por estos cinco años. Es una lástima, no diré que no y solo espero extraer el aprendizaje de este suceso”, dio a conocer el pasado viernes 16 de noviembre Adrián Marcelo a través de su perfil de Twitter.

Ni lenta ni perezosa Zapata dio su versión de los hechos y dijo que el conductor la había afectado no solo a ella, sino también a Thalía y su esposo, el empresario Tommy Mottola. “Una vergüenza el bajo nivel que manejan”, dijo la actriz en una entrevista. “Fui acosada durante todo el programa con un tema que les quita el sueño y en varias ocasiones pedí que se saliera de él”.