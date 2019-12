Una mujer se somete a cirugía de $30,000 para parecerse a Meghan Markle La presencia de Markle en los medios de comunicación ayudó a Xochi Greer a inspirar el aspecto que quería para la cirugía. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de convertirse en parte de la familia real, Meghan Markle ha tenido gran influencia. El efecto “Markle” ha sido tan fuerte que las personas ahora están comenzando a someterse a una cirugía plástica para replicar el brillo de la duquesa de Sussex. La abogada Xochi Greer, una madre de 37 años, residente de Houston, Texas, recientemente usó a la esposa del príncipe Harry como punto de referencia para su cirugía plástica. Greer le dijo a su cirujano plástico en Houston, el Dr. Franklin Rose, que quería replicar las características más llamativas de Markle; la presencia de Markle en los medios de comunicación ayudó a inspirar el aspecto que quería para la cirugía. “Creo que [Meghan Markle] es una mujer hermosa con hermosos rasgos y sentí que una nariz similar a la de ella se vería muy bien en mí”, dijo Greer a la revista INSIDER. “Meghan también tiene una hermosa mandíbula fuerte, así que quería intentar hacer mi línea de mandíbula también un poco más fuerte”. Durante su cirugía, Greer también consideró hacerse una liposucción, injerto de grasa y rinoplastia. También tenía rellenos temporales en su línea de la mandíbula para replicar más estrechamente la estructura facial de Markle. Según ABC News, Greer se sometió a una cirugía de $30,000. Green confesó que quedó contenta con los resultados. “Los cambios son sutiles, pero lo suficiente como para darme ese impulso adicional de confianza”. Image zoom La decisión inicial de Greer de someterse a una cirugía plástica se produjo después del nacimiento de su tercer hijo, cuando dijo que su cuerpo no se “recuperaba” como esperaba, lo que dijo que le causó problemas de autoestima en ese momento y le restó confianza. ¿Gastarías una cantidad similar para parecerte a una estrella? Advertisement

