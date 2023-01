Una misteriosa mujer asistió al cumpleaños del hijo de Shakira y Piqué Llamó mucho la atención un "personaje" incógnito que llegó a la propiedad de la cantante para participar del cumpleaños de Milan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Gerard Piqué tuvieron que unirse una vez más este fin de semana para celebrar los 10 años de su hijo Milan. Si bien todos los focos estaban enfocados en ver el reencuentro de la expareja, lo cierto es que llamó mucho la atención un "personaje" incógnito que llegó a la propiedad de la cantante para participar de los festejos. Se trata de una misteriosa mujer que llegó a la casa de la colombiana en Ciutat Diagonal, una lujosa urbanización ubicada en Esplugues de Llobregat, Barcelona. Mientras paparazzis y fans se encontraban a las afueras del lugar, esta persona llegó en un auto y entró a la casa corriendo, tapada con una manta y rodeada de empleados de seguridad, que la custodiaban. Esta imagen ha causado mucha intriga entre los presentes, quienes se han preguntado si se trata de Clara Chía Martí, la nueva novia de Piqué, aunque el programa de televisión español La Sexta afirmó que la joven llegó unos minutos más tarde. Otros piensan que se trata de una de una famosa tiktoker, pero lo cierto es que hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que llegó escondida a la fiesta del primogénito de la cantante y el exfutbolista. Shakira, Gerard Piqué y sus hijos Shakira, Gerard Piqué y sus hijos | Credit: James Devaney/Getty Images Este fin de semana Shakira y Piqué supieron poner aparte sus desacuerdos para disfrutar de un año más de vida junto a su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque se conoce que Piqué llegó a la fiesta por la parte de la propiedad en que está ubicada la casa de sus padres, no se tienen detalles de si la pareja estuvo junta en la celebración o cada cual festejó por separado con Milan.

