Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la empresaria alemana de origen danés que asegura haber sido la amante del rey emérito Juan Carlos, habla por primera vez del escándalo que está sacudiendo la monarquía española. Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la empresaria y aristócrata alemana de origen danés que durante años se especulaba fue amante del rey emérito Juan Carlos de España, rompió el silencio en una entrevista con la BBC en la que confirmó su relación amorosa con el antiguo monarca y abordó el escándalo financiero que ha puesto su figura en tela de juicio. "Fue una relación muy fuerte, muy profunda y significativa", asegura Corinna en la entrevista, en la que también asegura que Juan Carlos le dijo que con su esposa, la reina Sofía, tenían "vidas separadas" y solo compartían tiempo cuando lo exigía sus responsabilidades institucionales. "Yo estaba muy enamorada de él". Las declaraciones de Corinna son un nuevo golpe para Juan Carlos, quien abandonó España este agosto y se radicó en los Emiratos Árabes tras aparecer en la prensa detalles de una investigación sobre el origen y manejo de $100 millones supuestamente transferido por Arabia Saudita en 2008 a una cuenta en Suiza del entonces rey por su mediación en la concesión de contratos a empresas españolas en el país árabe. Su popularidad ya se había visto afectada hace años, particularmente cuando en abril de 2012 y en medio de una grave crisis económica en España, se rompió la cadera cazando elefantes en Botswana en un safari de lujo en el que, según Corinna, estaba ella y su hijo. Dos años después, Juan Carlos abdicó en favor de su hijo Felipe. En la entrevista señala que el rey emérito, que está casado con la reina Sofía desde 1962, tuvo una relación extramarital con ella del 2004 al 2009 y que anteriormente el monarca había tenido otra por años con otra mujer. No solo eso, la deslumbrante rubia asegura que Juan Carlos le hizo un generoso regalo de 65 millones de euros, equivalentes a unos $76 millones. Corinna también asegura que ha sido acosada por el servicio secreto de España. Image zoom (Lalo Yasky/WireImage) Según cuenta, se conocieron en una cacería en febrero del 2004 y la relación amorosa demoró tiempo en concretarse. "Hablamos por teléfono durante varios meses", revela ella. "Siempre nos reíamos mucho. Hicimos una conexión inmediata y teníamos muchos intereses en común". En aquel entonces ella vivía en Londres, donde había abierto su propia empresa de consultoría y estaba criando a sus dos hijos como madre soltera. Alega que tras iniciar la relación, se encontraban en una pequeña residencia en Madrid, viajaban juntos y conoció a los hijos y amigos cercanos del rey. Incluso cuenta que Juan Carlos visitó a su padre en 2009 para informarle de que quería casarse con Corinna. De hecho, dice que le propuso matrimonio, pero ella sabía que nunca se iban a casar por las consecuencias que un divorcio podía tener para la monarquía española. Ese mismo año, señala, el romance se acabó. Image zoom (Chelsea Lauren/Getty Images) Ese 2009, relata, se dedicó a cuidar a su padre que sufría de un cáncer pancreático, que acabó costándole la vida. Poco después del funeral de su padre, Juan Carlos supuestamente le confesó que tenía otra amante desde hace tres años. "Eso me desoló", asegura Corinna, quien pensaba que era la única mujer en la vida del rey fuera de la reina. Ambos siguieron siendo amigos, ya que según ella el rey Juan Carlos era muy cercano a los hijos de Corina. Hasta el punto de que ella lo acompañó cuando al año siguiente el monarca fue operado de un tumor que resultó ser benigno. Esa proximidad, siempre según Corinna, creo una gran tensión con el entorno de Juan Carlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Tim Graham Photo Library via Getty Images) La aristócrata denuncia que empezó a recibir mensajes y hasta amenazas de muerte del servicio secreto español, el CNI, después del safari en África para evitar que hablara con la prensa. Alega que la espiaban y llegaron a registrar su residencia. En una ocasión, recibió una visita en Londres de Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI . "Me dijo que el rey lo había mandado", cuenta a la BBC. "Su advertencia principal era que yo no hablara con la prensa". Si no, agrega, no podían garantizar su bienestar ni el de sus hijos. Corinna zu Sayn-Wittgenstein alega que en el 2012, después del safari, el rey Juan Carlos le depositó unos $65 millones de euros —o $76 millones de dólares— en la cuenta a ella. "Estaba muy sorprendida porque obviamente es un regalo enormemente generoso", dice. Image zoom (Carlos Alvarez/Getty Images) En cuanto al dinero que supuestamente recibió del monarca, lo justifica señalando que quería asegurarse de que ella estuviese "bien cuidada" económicamente y temía que su familia no respetara sus deseos si se lo dejaba en su testamento. Según ella, Juan Carlos "se sentía culpable" por la manera en la que su relación extramarital había dañado la reputación de Corina. "Fue su gratitud por la manera en que lo cuidé en sus peores momentos", alega Corina, quien niega que el rey estuviese tratando de lavar ese dinero con su obsequio, extremo que aparentemente forma parte de una investigación abierta por la fiscalía suiza. Corina dice que lo que pasará con esa jugosa suma de dinero tendrá que determinarlo "el fiscal suizo" y advierte que "el acoso nunca ha cesado" por parte del servicio secreto español. "No me arrepiento de mi relación romántica con Juan Carlos. Mis sentimientos por él son muy sinceros".

