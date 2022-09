Una agente de policía con las curvas de Kim Kardashian causa furor en las redes La difusión de una foto de una de las agentes que asisten a un famoso juicio en Marsella, Francia, ha generado comparaciones con Kim Kardashian. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dentist Arrest Credit: CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images Al parecer, Kim Kardashian tiene otra doble, ¡pero esta vez se trata de una policía! La agente ha acaparado la atención en las redes hasta tal punto que algunos están pidiendo en broma ser detenidos por ella. Aunque todavía no ha sido identificada, se trata de una miembro de los cuerpos policiales de Francia cuya imagen ha aparecido en la cobertura mediática del juicio al dentista multimillonario Lionel Guedj en Marsella, quien fue arrestado y encarcelado por mutilar la boca de cientos de pacientes con el pretexto de darles "sonrisas de celebridades". Pero esta vez el dentista no fue el foco de atención, sino el furor que generó en las redes la imagen de la agente, a la que muchos enseguida compararon con la más famosa de las Kardashian. "Entonces quién es la mujer policía"; "alguien, por favor, deme el nombre de este distrito, necesito que me arresten"; "el nombre de la mujer policía por favor es para mi firma de pasantía", dijeron algunos internautas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esta no es la única doble que tiene Kim Kardashian y que llama la atención por sus curvas. También ha llamado la atención Jimena Sánchez, una bloguera mexicana residente en California, que es comentarista de deportes y modelo y que se le parece muchísimo. Otra de sus dobles es Sonia Ali, una bloguera británica residente en Dubai, idéntica a la socialité, así como la cubana Claudia Sampedro, quien es residente en Miami, y a la que aparentemente confunden con la empresaria.

