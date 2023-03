La mujer con la que Diego Soldano trataba de rehacer su vida sentimental antes de entrar a La casa de los famosos Se llama Shiran y es 15 años más joven que él. Ambos vivían juntos. "Es una sirena del mediterráneo", comentó el actor argentino a sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Shiran Diego Soldano; Shiran | Credit: Instagram Diego Soldano; Instagram Shiran Contra todo pronóstico, Diego Soldano se ha convertido en uno de los concursantes más fuertes de la tercera edición de La casa de los famosos (Telemundo). El actor argentino, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como La patrona o La doña, ha sido salvado en cuatro ocasiones por los fanáticos del exitoso reality show. Tras salvarse nuevamente este lunes de la eliminación, el intérprete de 54 años es uno de los 8 concursantes que permanecen en la competencia luchando por el gran premio final. Cuando en febrero recibió la invitación por parte de Telemundo para unirse al reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, el actor vivía en casa de su pareja, con quien estaba tratando de rehacer su vida sentimental tras su separación de la madre de sus hijos. Diego Soldano Diego Soldano, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Instagram Diego Soldano "Shiran tiene 38 años, es 15 años menor que yo", contó el fin de semana a sus compañeros. "Es una sirena del mediterráneo y habla todo raro como es israelí, pero vivió en Londres, en Manchester, en España…". Shiran Shiran Avraham | Credit: Instagram Shiran Avraham A pesar de seguir viviendo bajo el mismo techo, Soldano reconoció que la relación entre ambos no atravesaba su mejor momento cuando él decidió participar en La casa de los famosos. "Yo ya entré acá habiendo digamos time off, me tiene mis cosas y cuando salga voy a ver…", compartió el actor. "Habían pasado cosas, yo no lo supe manejar, yo creo que no lo supe manejar, soy nuevo en esto…", explicó sobre el motivo de su distanciamiento. Diego Soldano Shiran Avraham y Diego Soldano | Credit: Instagram Diego Soldano Soldano añadió que a Shiran no le agradó su decisión de entrar al reality show. "No le gustó mucho, entonces son muchas cosas", aseveró. Shiran Avraham y Diego Soldano Diego Soldano y Shiran Avraham | Credit: Instagram Diego Soldano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Ahorita cómo estamos con Shiran?", le preguntó Pepe Gámez. "Esa es una incógnita que voy a resolver al salir", dijo Soldano. Diego Soldano Diego Soldano y Shiran Avraham | Credit: Instagram Diego Soldano "Yo creo que saliendo puedes conquistarla", comentó Dania Méndez.

