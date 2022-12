Mujer descubre que su padrino de bautizo era José José Una joven quiso compartir que cuando era bebé José José fungió como su padrino de bautizo; lo cual, para ella es un orgullo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Buscando en unas antiguas fotografías, una joven encontró fotos de su bautizo, cuando era solo una bebé; así descubrió con sorpresa que su padrino de bautizo había sido nada más y nada menos de José José. Esta persona que se hace llamar @romamarunner en su cuenta de TikTok y ahora decidió compartir este recuerdo. "Mi padrino fue un cantante mexicano muy famoso llamado José José", escribió en el video que dio a conocer la chica, justamente, en esta red social. "Nunca lo conocí pero siempre lo admiré. Aún canto todas sus canciones". De acuerdo con esta cibernauta, su padre hizo el contacto con El Príncipe de la Canción cuando trabajaba en una estación de radio y le hizo la petición que el intérprete de "La nave del olvido" aceptó gustoso. "Aún no sé por qué aceptó ser mi padrino, pero estoy muy orgullosa de eso", agregó. Jose Jose Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el evento, no volvieron a reunirse con el cantante y a la ahijada le daba pena buscar al famoso. Sin embargo, su esposo la convenció de hacerlo a través de las redes sociales, pero antes de lograrlo, José José falleció. Este relato causó la emoción de los usuarios que se pronunciaron al respecto. "¡José José es una leyenda! Mi papá es su mayor admirador y siempre quiso verlo en concierto, pero envejeció demasiado rápido"; "No es un cantante mexicano, es el cantante mexicano por excelencia"; "Él no es un cantante mexicano, él es todavía una gran estrella"; "Él no era famoso, era súper famoso", y "Para algunos un cantante muy famoso… para todos es el Príncipe José José", mencionaron. José José Credit: Captura de pantalla @romamarunner TikTok La joven se quedó con el recuerdo de que su padrino fue José José, considerado uno de los mayores cantantes de Latinoamérica.

