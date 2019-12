Mexicana gasta más de $50,000 en cirugías para parecerse a Melania Trump, ¿lo logró? Una mexicana se gasta miles de dólares para parecerse a Melania Trump By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así como tiene detractores, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, también tiene muchos seguidores. De hecho, en Houston, Texas, apareció una fan mexicana que ha gastado más de $50,000 en cirugías plásticas para parecerse a la exmodelo nacida en Eslovenia. Según Inside Edition, hasta el momento Claudia Sierra se sometió a nueve cirugías plásticas: rinoplastias, liposucción en muslos, espalda, implantes mamarios, levantamiento de nalgas, reconstrucción de pared abdominal, levantamiento de párpados e injertos de grasa en sienes y mejillas. Sierra, quien es decoradora de interiores, también se compró extensiones para el cabello y ropa parecida a la de la esposa del presidente Donald Trump. Según la mexicana, Melania es “perfecta” y “la mujer más hermosa del mundo”. A lo largo de su transformación, Sierra contó con el apoyo de sus dos hijos y amigos. Advertisement

