Mujer acusada de asesinar y desmembrar a sus padres con una motosierra Una mujer de Pensilvania de 43 años enfrenta cargos por asesinato de primer y tercer grado tras ser acusada de matar a sus padres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Pennsylvania confirmó el arresto de una mujer de 43 años luego de encontrar los cuerpos desmembrados de dos ancianos. Verity Beck fue acusada este martes de asesinar a sus padres, Reid , de 73 años, y Miriam Beck, de 72, luego de que su hermano reportara las muertes al servicio de emergencia, según ABC News. De acuerdo a la denuncia criminal, el hombre señaló que había visto un cuerpo debajo de una cobija durante su visita a la casa de sus padres, reportó People. Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades encontraron junto a una motosierra los cadáveres de la pareja en proceso de ser desmembrados. "Había señales de trauma extremo y les diré que una motosierra fue encontrada", expresó el fiscal Kevin Steele, del distrito del condado de Montgomery, durante una conferencia de prensa. "Verity utilizó esta motosierra y luego puso algunas partes de sus padres en bolsas de basura y las cubrió y en realidad estaban en dos botes de basura diferentes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Verity Beck Verity Beck | Credit: Montgomery County District Attorney's Office La autopsia confirmó que ambos ancianos presentaban heridas de bala en la cabeza. "Oramos porque eso haya pasado primero", dijo el abogado. De acuerdo al hermano, antes de la llamada al 911, Verity le había confesado que las cosas estaban mal en casa, por lo que le sugirió llamar a la policía, según los investigadores. Pero la mujer le comentó que necesitaba "más tiempo". Fue entonces que el hermano llamó a las autoridades tras su visita, alrededor de las 10:30 p.m. del martes, informó el abogado. La investigación reveló que el hermano de la sospechosa habló por última vez con sus padres el 7 de enero. Por el momento, se desconoce el motivo que llevó a Verity a quitarle la vida a sus padres. Sin embargo, las autoridades confirmaron que existe evidencia de un intento de robo a la caja fuerte que se encontraba en la casa. Verity, quien vivía en casa de sus padres, enfrenta cargos por asesinato de primer y tercer grado.

