Muerte del nieto de Elvis Presley fue suicidio: se pegó un tiro con una escopeta Benjamin Keough falleció a los 27 años en Calabasas, California: un amigo reveló a People que llegó a luchar contra la depresión. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La muerte de Benjamin Keough, nieto de Rey del Rock Elvis Presley, ocurrida este fin de semana ha sido declarada oficialmente como un suicidio. La oficina del médico forense de Los Ángeles confirmó la noticia este martes para informar que la forma de muerte fue un tiro a la cabeza con una escopeta que provocó “herida de escopeta intraoral”. Su cuerpo sin vida fue encontrado el domingo por la mañana en el interior de un baño de la mansión familiar ubicada en Calabasas, California. Estaba tumbado sobre un retrete, según afirma DailyMail.com. Por su parte, el músico Brandon Howard, amigo de Benjamin, quien también incursionó en el mundo de la música, contó a People que el nieto de Elvis "a veces luchaba contra la depresión". "Eso es algo serio, con [la pandemia de la COVID-19] y todo lo que está sucediendo ahora mismo, y con todos encerrados en casa. Es mucho. Y yo hubiese querido estar ahí [para él]", lamentó. El parecido de Ben Keough con su abuelo, Elvis Presley, era innegable. Image zoom Elvis: Michael Ochs Archives/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la sombra que pesa sobre los herederos del Rey del Rock, Howard aseguró que "ese tipo de presión definitivamente es parte de lo que sucedió". "Es muy duro cuando tienes mucha presión con tu familia y tienes que estar a la altura de un nombre y de una imagen", relató. "Es casi como que te presionan a tener que ser músico, a tener que ser actor". A Benjamin Keough lo sobreviven su madre, Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley; su hermana, la actriz Riley Keough; sus hermanos, los mellizos Finley y Harper, de 11 años; y su abuela, Priscilla Presley. Que en paz descanse.

