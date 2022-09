Tras la muerte de la Reina Isabel II, Kate Middleton se convierte en la Princesa de Gales como su suegra Diana Kate Middleton se ha convertido en la Princesa de Gales, el título que tuvo su suegra la Princesa Diana. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Rey Carlos III ha nombrado a su hijo, William y a Kate Middleton como príncipes de Gales. Kate ahora hereda el título que tuvo su suegra, la Princesa Diana de Gales, cuando estuvo casada con Carlos. Tras la muerte de la Reina Isabel II, Carlos asumió el tronó y su esposa Camilla fue nombrada reina consorte. En su primer discurso como rey, Carlos hizo el anuncio de que William y Kate, ambos de 40 años, serán a partir de hoy los príncipes de Gales. "Con Catherine a su lado, nuestro nuevo Príncipe y Princesa de Gales, yo sé que continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones a nivel nacional", dijo el Rey Carlos III. Antes conocidos como los Duques de Cambridge, William y Kate gozan de gran popularidad entre los británicos. La pareja se casó en el 2011 y tienen tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Sin duda este es un título emotivo para William, ya que sus padres fueron los príncipes de Gales en el pasado. Para Kate, será un reto asumir el antiguo título de su suegra, la fallecida Princesa Diana, mejor conocida como la "reina de corazones". Princess Diana y Kate Middleton Princess Diana y Kate Middleton | Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images; Max Mumby/Indigo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente cercana a la realeza revela a PEOPLE que William y Kate asumen sus nuevos roles con mucha humildad y responsabilidad, y que su prioridad es ganarse el amor y confianza de los residentes de Gales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras la muerte de la Reina Isabel II, Kate Middleton se convierte en la Princesa de Gales como su suegra Diana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.