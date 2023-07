Muerte de Julián Figueroa ocasiona más conflictos en herencia de Joan Sebastian Tras la inesperada muerte de Julián Figueroa, los avances para entregar la herencia de Joan Sebastian se han retrasado nuevamente y se explican las razones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Julián Figueroa y Julián Figueroa Credit: IG/José Julián Figueroa Luego de la muerte de Joan Sebastian, se dio a conocer que murió intestado; ante ello, se inició un proceso legal para entregar a sus hijos los bienes correspondientes. Sin embargo, han pasado ocho años sin solución, debido a que Juliana Figueroa, una de las herederas no está de acuerdo con la fortuna declarada. Pese a ello, cuando todo parecía estar en orden para lograr una solución, falleció Julián Figueroa, el vástago que el cantante tuvo con Maribel Guardia; por lo tanto, ahora se retrasará nuevamente el caso para que José Julián, nieto de la actriz reciba la parte de la herencia correspondiente. "Desgraciadamente, la muerte de Julián si retrasa la sucesión [intestamentaria] de mi padre, un poco. Obviamente, tiene que entrar también José Julián", explicó José Manuel Figueroa a los medios de comunicación. "Lo bueno, por lo que tengo entendido, están muy de acuerdo y van marchando hacia el mismo lado, Marco, Imelda y Maribel y eso es positivo para nosotros". Respecto a la posición de su hermana Juliana, el cantante dejó claro que no cuestiona sus decisiones; aunque sabe que sería más fácil que buscara llegar a un acuerdo en su propio beneficio. Julián Figueroa y Joan Sebastian Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo lo que se ha peleado durante ocho años o la situación que ha limitado o ha entorpecido el proceso de mi padre, no ha sido fácil. Quiero pensar que lo ideal para mi padre hubiera sido ver a sus hijos unidos y juntos. Respeto su decisión, su forma de pensar si [Juliana] ella cree que es de esa forma, adelante, no pasa nada", expresó. "Creo que ya llega un momento, en la madurez de cada persona, que se percata que es mejor un buen arreglo que un mal pleito". El encargado del proceso legal de la herencia de Joan Sebastian ha declarado que todo seguirá su curso hasta que pueda solucionarse. Así que será cuestión de tiempo y entendimiento entre las partes.

