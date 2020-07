“¡Muérete tú si quieres!” El llamado desesperado de Pepe Aguilar ante el coronavirus El famoso cantante pidió en un fuerte video que la gente se cuide para evitar la propagación de la COVID-19. Aquí está el clip completo, con un tono que no te dejará indiferente. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de varias semanas sin aparecer en vivo en sus redes, Pepe Aguilar se grabó en un video mientras se dirigía con su hijo en auto a herrar el ganado de su rancho, y compartió un clip con un tono más fuerte que el habitual e instó a las personas a usar tapabocas para protegerse del coronavirus. Así reaccionó cuando una seguidora le preguntó que por qué andaba tan enojado: “Pues sí lo estoy, ¿cuál es el problema?” Después de recapacitar unos segundos continuó: “No, no estoy enojado, pero la verdad no me la creo que a estas alturas salen y salen videos de gente necia que no se quiere poner el tapabocas. ¿Qué me importan tus pinches derechos, güey? ¿Qué me interesa que te quieras morir? ¡Muérete si quieres! Pero no te lleves en las patas a gente que sí se está cuidando, con conciencia y no llevando el virus a sus seres queridos”, clamó. “Ya estuvo, hasta de chiste parece”. Image zoom Mezcalent Antes, había comenzado suplicando a sus seguidores que no hicieran caso a los líderes políticos y que cuidaran su salud usando mascarilla: “Espero que estén usando sus máscaras o tapabocas, de verdad, la desinformación que dieron nuestros líderes al principio nos atarugó tantito, que si sí, que si no… Pero ahora, señoras y señores, hay que hacerle caso a la razón, no tanto a los líderes, porque ellos tienen una agenda política y la nuestra es de salud. Entonces no le hagan tanto caso a los líderes, que ya vimos que es un volado que puede jugar con su vida…”, dijo con un acertado comentario. “No sé por quién han votado y me vale gorro pero Vds., cada quien, tienen millones de años de evolución en su cuerpo y si le dan chance a la conciencia, más allá de a quién han votado como gobernante, la conciencia tiene que ir por encima, el sentido común tiene que prevalecer, la inteligencia tiene que ser quien dicte sus decisiones, no por quién votaron, ¡por el amor de Dios!”, dijo con un tono muy convincente antes de explicar los porcentajes de un estudio de Arizona en el que se confirma la importante reducción de contagios al protegerse nariz y boca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Con manzanas!” escribió el cantante bajo este simpático meme que explica de forma poco ortodoxa qué sucede cuando uno hace pipí con o sin pantalones y cómo repercute en el prójimo el no protegerse, haciendo alusión a su video anterior hablando de los tapabocas. “Yo sí quiero mucho a mi madre y a mis seres queridos más vulnerables, por ellos lo hago. No entiendo cómo hay gente que a estas alturas todavía dice mis derechos...” repitió con voz burlona. “Así es el rollo, ¡tu derecho se acaba donde empieza el mío! Si quieres que te respete, pues tú respeta cab-, ponte tu tapaboquitas cuando andes por ahí fuera, si eres tan amable, ¿eh?” Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

