Muere el escritor Antonio Gala a los 92 años El poeta y dramaturgo español fallecía este domingo en el convento cordobés donde ha estado los últimos años de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antonio Gala ha muerto a los 92 años en Córdoba, España. El escritor de novelas como Carmen, Carmen, La Truhana, La pasión turca, y de tantas otras, fallecía en un convento cordobés, tierra que amaba a pesar de no haber nacido en ella, y donde llevaba los últimos años enclaustrado. Desde ese espacio creó una fundación bajo su nombre para aquellos jóvenes creadores que empezaban. Y en ese lugar vio la vida pasar hasta partir. Entre libros, poesía y algunos debates televisivos, Antonio fue haciendo historia, una que tan pronto te acercaba al amor y las pasiones, como te transportaba a las experiencias más incómodas de la existencia. Amigo íntimo de la prosa y el verso, estudió tres carreras e hizo de la curiosidad su fiel compañera. Antonio Gala Fallece el escritor Antonio Gala | Credit: (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) Así nacieron sus obras. También del amor, del desamor y sus dolores. España, su patria, fue otra gran invitada a sus estrofas y versos. Y qué decir de la sexualidad, temática que hizo acto de presencia en todas sus formas en sus obras y sus charlas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El ganador de muchos premios, sobre todo, los que dictan las millones de ventas en libros, será despedido en la capilla ardiente del salón de actos de la Fundación Antonio, en Córdoba, abierta desde las 10 hasta las 17 horas del lunes. Sus últimos años en el convento no fueron vacíos ni de absoluta contemplación, siguió usando su pluma en unos escritos que muchos esperan salgan a la luz para seguir deleitando a sus lectores. Dicen quienes le conocen que vivir era su mayor afición, "lo único importante". Pero estaba preparado para la partida. Nunca escribió una autobiografía, al menos antes de su marcha, lo que sí tenía claro era el título que le pondría en caso de hacerlo: "No os molestéis, conozco la salida". Descanse en Paz.

