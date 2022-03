Mueren cinco integrantes de la banda mexicana San Juan Bautista Lo que parecía un día de trabajo normal para la banda de música regional San Juan Bautista terminó en una tragedia que ahora lloran propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 25 de febrero, murieron cinco integrantes de la banda San Juan Bautista. Todo ocurrió a las 12:20 horas cuando el camión donde viajaba el grupo de música regional mexicana, que venía de dar una presentación, chocó contra una vivienda ubicada en Guanajuato, México. Otras diez personas resultaron heridas y fueron trasladadas, por Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja de Celaya, a diversos hospitales cercanos al lugar del accidente. De acuerdo con los medios de comunicación locales, el impacto se produjo luego del vehículo se quedara sin frenos, de manera inesperada; lo cual, ocasionó que el conductor perdiera el control y se estrellara, de la parte delantera, contra una casa ocasionando que el transporte se partiera a la mitad. Jaime Hernández, vocalista de la agrupación; así como, Olegario Rodríguez, Federico Carreño, Eduardo Mandujano y Juventino León, fallecieron en el lugar. También murieron el conductor, Juventino León, y su yerno Federico Carreño. "Mi esposo era muy trabajador. Andaba aquí, andaba allá buscando oportunidades. Andaba en el tianguis vendiendo ropa, o de albañil, a todo le hacía", mencionó la esposa de Jaime Hernández, quien tenía 35 años, a los medios de comunicación. "Era muy trabajador y siempre pendiente de su familia, los fines de semana se iba a las tocadas y entre semana le buscaba y trabajaba en lo que hubiera. Ahorita el pesar lo traemos todos, por mi esposo Jaime, pero también por don Juventino y Federico, porque toda la vida fuimos vecinos". Banda San Juan Bautista Credit: Banda San Juan Bautista Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fin de semana, se llevaron a cabo los funerales de los diversos integrantes, quienes fueron despedidos por sus vecinos con aplausos.

