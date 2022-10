Mueren dos actores en filmación de película protagonizada por Ludwika Paleta y Osvaldo Benavidades Ocurre una tragedia durante el rodaje de la película Noche de bodas, protagonizada por Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante la filmación de la película Noche de bodas —protagonizada por Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides— murieron dos actores. La historia fue filmada en las playas de México, y en la noche del 13 de octubre se reveló la triste noticia de que murieron dos actores ahogados en la playa Majahual de Oaxaca, reporta E! News. La Coordinación de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) reveló que el actor Marco Antonio, de 46 años, murió tras golpearse con una roca. También se reportó la muerte del actor Luis Manuel, de 47 años. Un tercer hombre fue rescatado por la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la SEMAR. "Tres de nuestros colegas, pertenecientes al elenco de extras decidieron aprovechar su día libre par visitar una playa donde, momentos después, debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso donde uno de ellos perdiera la vida; mientras que otro, al momento, se encuentra desaparecido", publicó Traziende Films en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides Credit: Instagram/@osvaldobenavides Paleta y Benavides interpretaron a Tita y Nandito años atrás en la telenovela María la del Barrio y volvieron a unirse en este proyecto de cine. Tanto Paleta como Benavides han compartido en Instagram fotos detrás de cámara durante el rodaje de la película. "Trabajar con ustedes en esta película tan anhelada ha sido un gran regalo. Los quiero", escribió Paleta junto a una foto con Benavides y otras estrellas. Benavides le dedicó un cariñoso mensaje a Paleta en Instagram, junto a fotos de ambos grabando Noche de bodas. "Tantos años de amistad, complicidad, amor y ahora...#NochedeBodas", escribió el actor mexicano. Nuestro pésame para las familias de los actores fallecidos durante el rodaje de este proyecto.

