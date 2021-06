Conmoción por la muerte de un famoso youtuber Se desconoce la causa del fallecimiento de Gabriel Chachi, quien abrió su primer canal de YouTube cuando solo tenía 12 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fanáticos de las redes sociales están de luto tras la muerte del youtuber español Gabriel Chachi. La noticia corrió como pólvora luego de que su colega y amigo Ibai Llanos diera a conocer que una persona de su círculo cercano había fallecido esta semana. "Agradezco mucho que hayáis pasado hoy [a mi red] porque he tenido la pérdida de un amigo muy cercano que de hecho tiene mi edad. Ha sido una absoluta desgracia", comentó Llanos conmocionado en su cuenta de Twitter. El streamer no reveló el nombre de la persona en cuestión, pero los cibernautas se convirtieron en investigadores para dar con el nombre de la víctima. Tras descubrir que era Chachi el fallecido inundaron las redes con mensajes de cariño y apoyo. Según señaló el diario barcelonés La Vanguardia, en el perfil de Instagram de Chachi ha apercibo el mensaje "cuenta en memoria de". Sus familiares, sin embargo, no se han pronunciado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Chachi Gabriel Chachi | Credit: Instagram Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, informan medios españoles, pero un segundo mensaje de Llanos apunta a un problema relacionado con la salud mental. "Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da 'vergüenza' buscar ayuda y contar los problemas, pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor", escribió Llanos. El streamer conocido como Sr. Cheeto, con quien Chachi había colaborado recientemente, también acudió a sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores tras la muerte de su amigo. "Chavales, de verdad, si estáis jod…s, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados. Por favor os lo pido", escribió. Chachi se dio a conocer por sus múltiples colaboraciones en programas digitales de diferentes plataformas. Con tan solo 12 años abrió su propio canal de música en YouTube, convirtiéndose en el español con más subscriptores en su país, de acuerdo a La Vanguardia.

