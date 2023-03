Muere Xavier López 'Chabelo': "Nos ha dejado de manera súbita" Sus allegados confirmaban la triste noticia de su fallecimiento en sus redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El que fuera el mejor amigo de los niños, Xavier López 'Chabelo', ha fallecido a los 88 años, tal y como ha anunciado su familia en su cuenta de Twitter. A través de dos sentidos mensajes cargados de tristeza, han dado a conocer la inesperada noticia sobre la partida del comediante mexicano. "Esta es una mañana muy triste, Xavier López 'Chabelo', padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales", lee uno de los tuits que confirman el suceso, tras un año en el que su salud había pasado por momentos delicados. Xavier López Xavier López | Credit: Xavier López/Instagram Y añadieron: "Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin entrar en más detalles, los allegados del querido artista pidieron respeto y las oraciones de quienes le han admirado por tantos años. A pocos minutos de conocerse la noticia, colegas del medio, amigos y seguidores de todo el mundo inundaron su muro de mensajes de despedida y agradecimiento por tantos años de risas, entrega y momentos inolvidables para los grandes y pequeños de la casa. El artista llevaba tiempo retirado de la televisión y centrado en su recuperación. Su salud en los últimos meses estaba más débil. "Tuvo serios problemas de salud, pero ya los tiene superados y está muy tranquilo en su casa", explicó Xavier López Miranda, hijo de Chabelo al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Es un hombre grande [de avanzada edad] y naturalmente uno tiene problemas. Los tiene superados y está bien", resaltó entonces su familia. Chabelo Fallece Xavier López 'Chabelo' | Credit: (Photo by Hector Vivas/Jam Media/LatinContent via Getty Images) El cuate más querido de la televisión dejó un legado de amor y risas, además de haber marcado un hito con su inolvidable personaje. Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Xavier López 'Chabelo': "Nos ha dejado de manera súbita"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.