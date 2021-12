Muere Vicente Fernández a los 81 años El legendario cantante mexicano Vicente Fernández fallece tras una larga hospitalización provocada por una caída que sufrió en su rancho Los 3 potrillos en Guadalajara, MX. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernandez Credit: (Kevin Winter/Getty Images for LARAS) El cantante mexicano Vicente Fernández murió este domingo en el Hospital Country 2000, de Guadalajara, Jalisco, MX, tras complicaciones derivadas por una caída que sufrió en agosto en su habitación al interior de su rancho Los 3 potrillos, donde vivía. Si bien el intérprete de 81 años fue internado de emergencia y sometido a una operación en las cervicales, su salud se fue deteriorando hasta ocasionar su lamentable deceso. Su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, sus hijos Vicente Jr., Alejandro, Gerardo y Alejandra, sus nietos y bisnietos estuvieron al pendiente de la salud del máximo representante de la música vernácula mexicana. A primera hora del domingo, la familia Fernández dio a conocer que la salud el intérprete de "Por tu maldito amor" había deteriorado y el pronóstico de su salud lo calificaron como "muy reservado". Horas después confirmaron la triste noticia: "Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo a las 6:15 am". Su hijo, Vicente Fernández Jr., también expresó sentir en redes. "Gracias por todo!!! TE AMO PADRE", expresó. Desde el sábado, sus familiares venían alertando a sus fans sobre el crítico estado de salud del patriarca de la familia. Durante su presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, su hijo, el cantante Alejandro Fernández le dedicó unas palabras. "Creo que esta es una de las noches más difíciles y creo que el amor y la música es medicinal. Siempre he creído en los milagros", dijo entre canción y canción. "Un aplauso bien grande desde aquí hasta Guadalajara", dijo con los ojos vidriosos. Los problemas de salud del intérprete fueron una constante durante los últimos años. En 2002, el intérprete de "El Rey" fue diagnosticado con cáncer de próstata, del cual logró recuperarse tras llevar a cabo los tratamientos médicos pertinentes. Pero el cáncer volvió a presentarse un década después, esta vez en el hígado; por lo tanto, debieron extirparle el 40 por ciento del mencionado órgano. En mayo del 2013, tuvo que ser operado de los meniscos. Meses después, en agosto, fue hospitalizado para ser tratado de una trombosis pulmonar y, posteriormente sufrió un coágulo que le afectó las vías respiratorias y lo dejó sin voz de manera temporal. Dos años después, se sometió de urgencia a una cirugía abdominal ocasionada por tres hernias ventrales. En marzo de 2017, ingresó nuevamente al nosocomio a causa de problemas con la presión arterial, aunque esta situación no pasó a mayores. El pasado de julio una infección en las vías urinarias obligó a que el también actor fuera internado de emergencia; incluso, por sus síntomas se pensó que había contraído la COVID-19. Finalmente, el accidente ocasionado en su casa este año resultó fatal y se consideró la posibilidad de trasladarlo de México a Estados Unidos para seguir con el tratamiento, lo cual no fue llevado a cabo ante su fallecimiento. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Charro De Huentitán comenzó su carrera a los 14 años tras ganar un concurso de canto. Luego de realizar espectáculos musicales, en 1966 firmó su primer contrato discográfico. Debutó como actor en 1971 con la película Tacos al carbón. Además de llevar la música ranchera por el mundo, fue productor discográfico y empresario. En 2013, anunció su retiro de los escenarios, aunque continuó algunos años más grabando canciones. La voz de Don Chente dio vida a inolvidables canciones rancheras, música emblemática del país azteca. En sus más de 50 años de carrera, vendió más de 70 millones de discos, filmó unas 30 películas y ganó cinco premios Grammy y 16 premios Grammy Latino. Su nombre también está plasmado en las calles de la meca del cine estadounidense donde recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se espera que la familia comparta detalles próximamente sobre sus servicios funebres. Esta es la segunda muerte que enlutece al mundo del espectáculo en México. El 9 de diciembre, la primera actriz y empresaria Carmen Salinas falleció en Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral. ¡En paz descanse Vicente Fernández!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Vicente Fernández a los 81 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.