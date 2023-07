Muere el legendario cantante Tony Bennett El cantante Tony Bennett, uno de los últimos crooners de la época dorada de la música romántica que logró mantenerse relevante hasta el final de su carrera, falleció a los 96 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tony Bennett Tony Bennett | Credit: Dave Kotinsky/Getty Images El legendario cantante Tony Bennett, uno de los últimos crooners de la época dorada de la música romántica que logró mantenerse actual gracias a colaboraciones con artistas como Lady Gaga, falleció este viernes a los 96 años en Nueva York. Nacido en el barrio neoyorquino de Astoria en el seno de una familia italoamericana con el nombre de Anthony Dominick Benedetto, llevaba largos años padeciendo de alzhéimer. "Al querido cantante, al que se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer en 2016, le sobreviven su esposa, Susan Benedetto; sus dos hijos, Danny y Das Bennett; sus hijas, Johanna Bennett y Antonia Bennett; y nueve nietos", señala el comunicado de la familia en el que se informó del fallecimiento del artista. Bennett se destacó a lo largo de sus ocho décadas de carrera como un excelente vocalista de jazz y un magistral intérprete del repertorio de canciones clásico estadounidense, particularmente temas románticos que han perdurado con el tiempo. Su primer single, "Because of You", se lanzó en 1951, aunque el tema que le dio nombre fue "I Left My Heart in San Francisco" once años después. Sus posteriores éxitos lo hicieron merecedor de 20 premios Grammy, incluido uno a su carrera que recibió en 2001. Además, obtuvo dos Emmy y la Biblioteca del Congreso le concedió el premio Gershwin a la canción popular. Dotado de una voz excepcional que recordaba a la época dorada de los crooners, cuando Bennett se codeaba con Frank Sinatra o Dean Martin, despertaba respeto y admiración entre los artistas de las nuevas generaciones que no dudaban en aprovechar la oportunidad de colaborar en sus producciones. Así, desarrolló una estrecha amistad con la también italoamericana Lady Gaga, con la que compartió estudio de grabación y escenario en más de una ocasión. "Querida señora, siempre supe que puedes hacer de todo al máximo nivel de la expresión artística", dijo en un tuit Bennett cuando Gaga recibió una nominación al Oscar en 2019. "Felicidades por tu nominación al Oscar. Con amor, Tony". Como recordaba el The New York Times, Bennett se resistió en los años sesenta y setenta a las presiones de los productores que consideraban su repertorio anticuado. El cantante siempre se mantuvo fiel a las canciones de Cole Porter, Duke Ellington o Rodgers y Hammerstein. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa testarudez le permitió en las últimas décadas de su carrera convertirse en el heredero del legado de los grandes como Sinatra o Judy Garland y en el embajador en el siglo XXI de la época dorada de los crooners. "Quería cantar las grandes canciones", explicó en su autobiografía The Good Life, de 1998. "Canciones que sentía que les importan a la gente".

