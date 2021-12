Muere la leyenda mundial del tenis, Manolo Santana El deportista español fallecía este sábado a los 83 años en Marbella a causa de un paro cardíaco. Que En Paz Descanse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del tenis y todo su universo amanecieron de luto tras la muerte de uno de sus grandes leyendas, Manolo Santana. El astro de la raqueta fallecía este sábado en la mañana a los 83 años después de un año marcado por su delicado estado de salud. Su abogado, Marcos García Montes confirmaba al programa español Viva la vida, de Telecinco, que la causa de la muerte fue "un paro cardíaco". Manolo Santana Manolo Santana y Rafa Nadal | Credit: (Photo by Jasper Juinen/Getty Images) Las apariciones públicas del tenista español en los últimos años habían sido contadas, la más reciente, en un evento como presidente de honor de la Mutua Madrid Open de tenis, en la que saltaron las alarmas por su estado de salud. El deportista necesitaba la ayuda para poder movilizarse y había bajado notablemente de peso. Sin embargo, quiso estar junto a sus compañeros de raqueta en este encuentro tan especial. Manolo Santana Manolo Santana | Credit: (Photo by Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images) Precisamente desde la MMO quisieron despedirle con unas sentidas palabras hacia uno de sus máximos representantes en esta disciplina deportiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La familia del Mutua Madrid Open quiere pedir respeto para la familia de Santana y mandar un abrazo enorme a todos sus seres queridos", lee el mensaje publicado por la organización en Twitter. El legendario tenista madrileño, uno de los grandes impulsores de su profesión, no solo fue el número uno en 1965, sino que conquistó cuatro de los premios más relevantes: el Roland Garros en los años 1961 y 1964, Wimbledon en 1966 y el Abierto de Estados Unidos en 1965. Su mérito fue aún mayor ya que en los años 60 el tenis no había alcanzado el reconocimiento que tiene hoy en día gracias a personalidades como él. Compañeros de profesión y otras importantes personalidades de su país han querido darle el último adiós a través de las redes con emotivos mensajes de respeto y admiración a su figura y trabajo. Desde el campeón Rafa Nadal hasta sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han despedido por todo lo alto a Manolo Santana. "Hay personas que se convierten en leyenda y que hacen grande a un país. Manolo Santana ha sido y será siempre una de ellas", emitieron desde Casa Real. Descanse En Paz.

