¡Triste pérdida! Muere la 'Tata' del actor Miguel Ángel Muñoz: "Despedirme de ti no ha sido fácil" Luisa Cantero, más conocida como la Tata, quien alegró los hogares de miles de personas con sus directos en Instagram en la pandemia, ya descansa en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pandemia será recordada por situaciones muy dolorosas, millones de pérdidas y una incertidumbre absoluta. Pero también por los gestos nobles de muchas personas que sacaron lo mejor de sí para entregárselo a los demás. Y aquí cabe señalar al actor español, Miguel Ángel Muñoz y, en especial, a su amada Tata, hoy mundialmente conocida por alegrar las vidas de miles de personas durante un periodo tan duro como fue la aparición del coronavirus. Ella y el actor tenían una cita diaria con sus seguidores de Instagram a quienes leían, contaban historias divertidas y hacían partícipes de momentos entrañables. Una cita de una hora que hacía olvidar, por un ratito, la angustia del encierro. Miguel Ángel Muñoz y su Tata Miguel Ángel Muñoz y su Tata amada | Credit: IG/Miguel Ángel Muñoz A partir de ahí y con la pandemia detrás, la Tata se convirtió en una estrella, a quien su amado Miguel Ángel honró en una película 100 días con la Tata, disponible en Netflix, y con la que abordan esos más de tres meses de risas, amor y también oraciones en un tiempo oscuro. Este sábado, el actor ha confirmado la partida en paz de Luisa Cantero, su nombre real. Ha marchado tranquila a sus 98 años, e incluso dejando una carta para todos sus seguidores, casi 400 mil en IG. "Me voy al cielo, AGRADECIDA, FELIZ y llena de AMOR. Son muchos añitos los que tengo (98) y nunca me pudiera haber imaginado todo lo que he vivido en estos últimos años de mi vida", expresó en esta carta publicada tras su fallecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No estéis tristes, no le tengáis miedo a la muerte (la hermana muerte) porque nacemos para morir. Y cuando el Señor quiere, igual que nos trae, nos lleva", prosiguió. A su lado, estos últimos meses complicados de salud ha estado, inseparable, Miguel Ángel, cuya unión con Luisa es de otro mundo. Sin ser su madre, es, como el mismo ha asegurado, "la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca." "Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años. Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo", añadió conmovido. Su marcha no quiere que deje tristeza, todo lo contrario. La Tata ha dejado escrito que la vida es el mayor regalo y ha invitado a todos a vivirla intensamente y con gran amor, como lo hizo ella. "Aquí uno no se trae más que lo vivido, así que sed buenas, sonreír y amaos mucho", concluye. "Ya descanso en paz." Miguel Ángel creará una fundación en su nombre para seguir manteniendo unida esa comunidad que se creó y aportar a la sociedad todo el conocimiento de vida, amor y crecimiento que la Tata dejó como legado.

