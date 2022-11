Muere en tiroteo el rapero Takeoff, primo del esposo de Cardi B: los detalles de la tragedia El cantante Takeoff —miembro del trio de rap Migos y primo de Offset, el esposo de Cardi B— fue asesinado en Houston. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rapero Takeoff, integrante del trio musical Migos, murió en un tiroteo en Texas. El cantante de 28 años, cuyo verdadero nombre es Kirshnik Khari Ball, fue baleado el martes afuera de una bolera, confirma Associated Press. Un vocero del Departamento de Policía de Houston reveló a PEOPLE que están esperando que el médico forense identifique a la víctima para notificar a la familia. Takeoff estaba en una fiesta privada con el rapero Quavo, otro integrante de Migos, reporta TMZ, cuando surgió una discusión en la bolera 810 Billiards & Bowling en la madrugada. La tragedia ocurrió sobre las 2:30 a.m., y Quavo, de 31 años, no resultó herido. Rapper Takeoff of Migos Rapper Takeoff of Migos | Credit: Jeff Hahne/Getty Images Oficiales del Departamento de Policía de Houston encontraron a un hombre de la raza negra, de unos 20 años de edad, que había recibido impactos de bala en la cabeza y el cuello, reporta Click2Houston.com. La teniente Christina Salazar reveló a la estación de televisión que habían unas 40 o 50 personas en la fiesta cuando ocurrió el tiroteo. Takeoff, Offset and Quavo of Migos Takeoff, Offset y Quavo del grupo Migos | Credit: Rebecca Sapp/Getty Images for The Recording Academy Takeoff y su tío, Quavo, eran parte del trio musical Migos, que también incluía a su primo Offset, de 30 años, esposo de la cantante de raíces dominicanas Cardi B. El trio se formó en Lawrenceville, Georgia, hace casi 15 años. Si bien Offset lanzó su carrera como solista, Takeoff y Quavo seguían creando música juntos, a veces haciéndose llamar "Unc and Phew." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rapper Takeoff of Migos Rapper Takeoff of Migos | Credit: Scott Dudelson/Getty Images Ambos grabaron el tema "Us vs. Them" con Gucci Mane, una colaboración que no incluyó a Offset. El 7 de octubre lanzaron su disco Only Built for Infinity Links, que incluye el éxito "Messy." Hasta ahora Cardi B y Offset no han reaccionado en sus redes sociales a esta triste noticia. Khloe Kardashian expresó su dolor en Twitter tras enterarse de la muerte del cantante. "Esto es tan triste. Wow ¿por qué? Que Dios cubra a todos los que estén sufriendo. Estos actos sin sentido tienen que parar. Tan triste".

