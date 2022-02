Muere Súper Muñeco, leyenda de la lucha libre mexicana El luchador Súper Muñeco falleció a los 59 años de edad en la Ciudad de México, donde vivía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de febrero de 2022, falleció Súper Muñeco a los 59 años de edad. Si bien se desconocen las causas de su muerte, se sabe que el pasado 2 de febrero, el representante de la lucha libre mexicana, fue internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, donde eran atendidas personas con COVID-19. Sin embargo, nunca se confirmó que estuviera contagiado, aunque se mencionaba que sufría diabetes y tuvo una lesión en la cabeza durante su última pelea en Estados Unidos que pudo ser otro detonante. Lo único que se dio a conocer oficialmente fue que tenía un pronóstico reservado respecto a su estado de salud. Asociaciones de lucha libre informaron el deceso. "La familia de Lucha Libre AAA se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de Súper Muñeco. QEPD", escribió la Triple A en su cuenta de Twitter. "Descanse en paz Súper Muñeco. El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del legendario luchador Súper Muñeco", mencionó por su parte El Consejo Mundial de Lucha Libre en la misma red social. "Una gran figura de la Lucha Libre Mexicana y que con su gran carisma se convirtió en ídolo de diversas generaciones". n Credit: Súper Muñeco Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El deportista inició su carrera en esta disciplina cuando era muy joven, debido a que su padre, El Sanguinario, era luchador profesional. Hebert Alejandro Palafox Montiel, nombre real, debutó a los 20 año, el 22 de marzo de 1982. En aquel entonces se hacía llamar El Sanguinario Jr. en honor de su progenitor. Sin embargo, decidió hacer un cambio e inspirarse en los payasos para crear una nueva máscara y personalidad en el ring; así, se convirtió en el Súper Muñeco. Poco después se unió a Súper Ratón y Súper Pinocho para crear el Trío Fantasía y colocarse del lado de los técnicos, convirtiéndose así como uno de los favoritos en la década de los 90. A Súper Muñeco le sobreviven su esposa, con quien estuvo casado por 20 años, y su hijo, quien también es luchador y es conocido como Súper Muñeco Jr.

