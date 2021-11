Broadway está de luto tras la muerte del legendario compositor Stephen Sondheim El letrista más celebrado del teatro musical falleció en su hogar en Connecticut a sus 91 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El teatro musical perdió a uno de sus grandes letristas y compositores con el sensible fallecimiento del celebrado Stephen Sondheim. De acuerdo a su abogado y amigo F. Richard Pappas, Sondheim había celebrado el Día de Acción de Gracias con amigos en su residencia en Roxbury, Connecticut, sin ningún incidente. Desafortunadamente, el viernes sucumbió a la edad de 91 años. A través de los años, Sondheim se convirtió en uno de los compositores y letristas de Broadway más influyentes del siglo XX, colaborando con los shows más celebrados del género. Su música y trabajo aumentaron los estándares de los escenarios musicales de Estados Unidos en obras como "West Side Story", "Assassins" y "Gypsy". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sondheim empezó su carrera a los 15 años de edad como estudiante de música —siendo su mentor el reconocido Oscar Hammerstein, a quien consideraba un "padre sustituto", según Vanity Fair. Hammerstein, dijo Sondheim, le enseñó todo sobre composición. "Probablemente aprendí más sobre composición esa tarde, de lo que aprendí el resto de mi vida", declaró a la revista The Paris Review en 1997 sobre el día en que le pidió a Hammerstein su crítica de una canción cuando era aún un adolescente. 2019 American Songbook Gala Stephen Sondheim | Credit: Photo by Roy Rochlin/Getty Images De joven, Sondheim estaba destinado a ser matemático, pero su amor por la música lo llevó a cambiar de camino. Estudió en el Colegio Williams, graduándose en 1950. Entre sus primeros trabajos escribió para la comedia televisiva Topper y aunque soñaba con llegar a Broadway, esa oportunidad no se dio hasta años después. A pesar de estar renuente a colaborar con Leonard Bernstein en "West Side Story", accedió a petición de Hammerstein, quien lo convenció de no perder "ese trabajo". El 10 de diciembre, una nueva versión de ese galardonado musical se estrenará en los cines de Estados Unidos bajo la dirección de Steven Spielberg. Descanse en paz.

