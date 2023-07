Muere la sobrina de Kimberly Flores: "No puedo con tanto dolor" La que fuera concursante de la primera temporada de La casa de los famosos tomó ayer un avión rumbo a Guatemala para despedir a su "niña": "Tenía tantos sueños". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kimberly Flores Kimberly Flores y su sobrina | Credit: Instagram Kimberly Flores Kimberly Flores, quien fuera concursante de la primera temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos, está viviendo uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida. La influencer y empresaria de origen guatemalteco sufrió este miércoles la pérdida de un integrante de su familia: su sobrina Yuriby Gómez. La joven tenía 23 años y Kimberly siempre estuvo muy unida a ella. "No puedo con tanto dolor", expresó la empresaria a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con 2 millones y medio de seguidores. "Siempre juntas en un solo latido mi amor. Tenía tantos sueños", escribió en otra de sus historias de Instagram junto a una foto en la que posa con ella. Kimberly Flores Credit: Instagram Kimberly Flores Rota de dolor y sin poder asimilar aún lo sucedido, Kimberly tomó ayer un avión rumbo a Guatemala para despedir a su "niña". "Es el vuelo más doloroso que tomo", reconoció. La influencer, quien está cumpliendo este jueves cuatro años de casada con el cantante mexicano Edwin Luna, tenía una relación muy cercana y especial con su sobrina. Kimberly Flores Kimberly Flores en la graduación de su sobrina en 2019 | Credit: Instagram Kimberly Flores "Mañana cumplimos 4 años mi amor Edwin Luna de este hermoso momento [su boda] y me quiebro en pedazos de ver a mi Yuriby siempre a mi lado en cada momento. Y ahora ya no te veré más mi niña", escribió la influencer. Kimberly Flores Kimberly Flores y su sobrina | Credit: Instagram Kimberly Flores Emotivas palabras de su sobrina Kimberly compartió desde sus historias de Instagram un hermoso mensaje que le dedicó su sobrina: "No tuviste que tenerme por 9 meses en tu vientre para amarme como a una hija, ni yo nacer de tu vientre para amarte como a una madre. Gracias por ser mi mayor ejemplo a seguir, ser mi admiración. Jamás te pagaré por todo el amor que me has brindado a lo largo de los años. Gracias por cuidarme, guiarme y siempre estar ahí". Hoy esas palabras resuenan más fuerte que nunca en ella. "Me quedo con este mensaje hermoso y todas tus palabras y consejos mi niña. Te llevas un pedazo de mi corazón". La reacción de Edwin Luna Edwin lamentó por medio de las redes sociales no poder estar cerca de su esposa en estos difíciles momentos debido a que tiene diferentes compromisos de trabajo. "Quisiera estar con mi esposa y darle un gran abrazo, pero tengo que ahorita salir, sonreír y dedicarle mi evento a Yuriby". Edwin Luna Edwin Luna | Credit: Instagram Edwin Luna SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante prefirió no ahondar en detalles sobre lo ocurrido por respeto a la familia de su pareja. "A todos los que me están preguntando cómo está la situación de Yuriby, no me corresponde a mí hablar acerca de eso porque es mi sobrina política, entonces por respeto a toda la familia de mi esposa yo me tengo que mantener al margen", dijo.

