Muere Sheldon Reynolds de Earth, Wind and Fire Una de las voces principales y guitarrista de Earth, Wind and Fire, Sheldon Reynolds, falleció este 24 de mayo de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 24 de mayo de 2023, se dio a conocer que Sheldon Reynolds falleció a los 64 años de edad. Si bien el medio estadounidense Fox News Digital dio a conocer la noticia, pero sin proporcionar mayores detalles sobre la causa de su muerte, uno de los miembros del grupo confirmó el deceso de quien fuera guitarrista y una de las voces principales de Earth, Wind and Fire. "Es muy triste para todos los que conocíamos y trabajamos con él. Sheldon tenía a Reese vocalmente. Eso es lo que Maurice dijo cuando contrató a Sheldon para compartir la voz y tocar la guitarra. Sheldon fue una excelente incorporación a la banda, un gran escritor y productor, y una persona genuinamente amable y amorosa", escribió Philp Bailey en su cuenta de Instagram. "Se le extrañará. Nuestras condolencias a su familia". Acompañó el texto con una imagen, de hace algunos años, de la agrupación completa. Reynolds comenzó su carrera musical luego de graduarse de la Universidad de Cincinnati. Realizó su primera gira junto con la cantante Millie Jackson, tiempo después se unió a la banda de R&B, Sun, con quien grabó tres discos. Sheldon Reynolds Sheldon Reynolds | Credit: Amy Graves/Getty Images for eZWay Network SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus cualidades como guitarrista y cantante lo llevaron a formar parte de otras bandas, entre las que destaca Commodores, donde grabó dos discos, Nightshift de 1985 y United al año siguiente. En 1990 se integró a Earth, Wind and Fire para tocar y como una de las primeras voces. Reynolds Sheldon fue considerado un virtuoso en el mundo de la música; ahora, propios y extraños lamentan su fallecimiento, que se suma a la de otro de los integrantes de este grupo, Fred White, quien murió en enero a la edad de 67 años, siendo como vocalista, percusionista y bajista.

