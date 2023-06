Muere Sergio Calderón, actor mexicano de la cinta Pirates of the Caribbean

El 31 de mayo de 2023, falleció a los 77 años Sergio Calderón. Fue la familia de, actor quien dio a conocer la noticia de su deceso; si bien informaron que murió por causas naturales, algunos medios estadounidenses mencionaron que había sido hospitalizado a causa de una neumonía, lo cual no ha sido confirmado por sus allegados.

"Vuela alto mi rey, mi luz, mi roca, mi mejor amigo. El mejor papá, el mejor abuelo; mi fortaleza, mi inspiración y mi mentor, que me forjaste en el hombre que soy", escribió su hijo Patrick Calderón en su cuenta de Instagram. "Estás en paz y en la mejor compañía".

Acompañó el texto con una serie de imágenes del histrión compartiendo con su familia en diversos momentos.

Nació en Coatlán del Río, Morelos y a los diez años se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación. El intérprete de el Capitán Eduardo Villanueva, Pirate Lord of the Adriatic Seade en el filme Pirates of the Caribbean: At World's End, labró una carrera en Hollywood que inició cuando era aún muy joven y tras participar en un festival de poesía.

Sergio Calderón Credit: Phillip Faraone/WireImage/Getty Images

El famoso estudió actuación en el Instituto Andrés Soler, hizo su debut en cine con The Bridge in the Jungle en 1970, donde interpretó a Pedro. Poco después, se mudó a Los Ángeles luego de obtener la acreditación del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), gracias a su aparición en la serie The In-Laws.

Así, le siguieron seis décadas de trabajo ininterrumpido donde trabajó para grandes producciones como Men in Black, Nurses on the Line, The Crash of Flight 7 y Little Fockers, entre muchas otras. Su último trabajo fue la serie The Resort. A lo largo de su carrera sumó más de 40 películas.