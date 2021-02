Close

Muere a los 39 años el entrenador y presentador Sebastián Morel: "La causa del fallecimiento nos dejó en shock" Sebastián Morel murió el jueves tras estar en coma. Fue colaborador de People VIP. ¡En paz descanse! Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de sufrir un paro cardíaco que le ocasionó muerte cerebral, el pasado jueves 18 de febrero, falleció Sebastián Morel-Ferreira, tenía 39 años. Amigos cercanos del entrenador físico confirmaron el deceso que "fue inesperado" por la rapidez con la que se desarrollaron los hechos y considerando que "su salud nunca estuvo mal". "La causa del fallecimiento fue algo que a todos nos dejó en shock, tuvo un paro cardiaco, hace exactamente una semana", explicó Chris Molina, amigo cercano y connacional de Morel a People en Español. "Es una de las pocas personas que puedo decir y afirmar, que llevaba un estilo de vida realmente saludable al cien por ciento, no tuvo ninguna complicación antes". "Me duele mucho su partida, [Sebastián Morel]", expresó Carolina Trejos amiga cercana y compañera de trabajo de Morel en People VIP. "Era mi hermano. Siempre me demostró una amistad incondicional". El entrenador físico era de origen Paraguayo. En 2008, se mudó a la ciudad de Nueva York y diez años después recibió la nacionalidad estadounidense. Como parte de su interés por motivar a las personas a cuidar su cuerpo conformó el grupo The pack outdoor, donde la gente se reunía para realizar rutinas de ejercicio y que se convirtió en una forma de crear lazos afectivos. Incluso, fue el Cupido de muchas parejas que actualmente están casadas y con hijos. Image zoom Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A partir de hacer una personal trainning, de contribuir, de desarrollar una clase, él creó una comunidad tan, tan linda y aparte de una comunidad, creó una familia. A partir de eso, compartimos mucho más e hicimos contactos, amigos", reveló Molina. "Él era un hermano que me dio la vida. Fue y es parte de mi familia". "Unión, comunidad, amistad y servicio, esas son las cosas que siempre vivirán como su legado", Carolina Trejos "Unión, comunidad, amistad y servicio, esas son las cosas que siempre vivirán como su legado. El nombre de Sebastián lo voy a juntar con esas palabras siempre", agregó Trejos. "Siempre estaba haciendo trabajo voluntario. En cumpleaños, fiestas, navidades unía a cientos de personas y en un grupo les daba la bienvenida a todos". "Sebastián fue una persona mágica; con una luz propia que, realmente, encantaba a todos", Chris Molina Ahora, quienes conocieron al nutricionista lo recuerdan como esa persona especial que les compartió "sus ganas de vivir" y "que todo es posible". "Sebastián fue una persona mágica; con una luz propia que, realmente, encantaba a todos. No importa a donde fuera, él resaltaba entre todos por el carisma y la humildad [que proyectaba]", dijo Molina. "Fui a despedirme de él por un motivo de viaje, sin saber que iba a ser la última vez que lo iba a ver y lo iba a abrazar". "Era una persona que siempre estaba motivando, que quería el bien para otros. Siempre tenía algo positivo que decirte y jamás esperaba nada a cambio. Me deja con ganas de vivir; de luchar por él", confesó Trejos. "Siento que él se va a quedar como una vocecita en mi vida, hablándome siempre cosas positivas". Image zoom Credit: People en Español Sebastián Morel estaba casado con Ryan; en 2019 se convirtieron en padres de su único hijo, Máximo. People en Español rinde un homenaje a su colaborador con una frase que era su máxima: "Párate y haz algo increíble de tu vida hoy".

