Fallece a los 41 años Sebastián Ferrat, uno de los actores del señor de los cielos El actor mexicano Sebastián Ferrat, conocido por su papel de villano en El señor de los cielos, falleció a los 41 años tras permanecer varios meses fuera del ojo público por razones no precisadas. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras varios meses alejado de la vida por pública por su delicado de salud, el actor mexicano Sebastián Ferrat falleció a los 41 años este domingo, informaron sus familiares a través de las redes sociales. Ferrat estaba hospitalizado y en estado de coma a causa de una bacteria que supuestamente ingresó en su cuerpo por haber comido carne de cerdo en mal estado. Sus familiares aún no han confirmado los detalles del funeral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor que dio vida al villano Marcado en la exitosa serie de Telemundo El señor de los cielos llevaba varios meses desaparecido de los medios y las redes sociales, por lo que sus seguidores se estaban preguntando dónde estaba. Ferrat comentó en su cuenta de Facebook en octubre de 2019 que se encontraba bien y que estaba “solo un poco alejado de las redes”. Ferrat participó en un sin número de exitosas producciones como Las buchonas de tierra blanca, Reina de corazones, La bella y las bestias y El Vato. Advertisement

