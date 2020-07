Muere Sebastián Athié, actor de Televisa y Disney, a los 24 años El joven había saltado a la fama con su papel en la serie juvenil Once de Disney Latinoamérica. Sus amigos le dieron el último adiós con emotivos mensajes a través de las redes sociales. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor y cantante mexicano Sebastián Athié falleció a sus 24 años, según informaron medios de comunicación locales este fin de semana. El joven que saltó a la fama con su papel de Lorenzo Guevara en la exitosa serie de Disney Latinoamerica Once falleció el 4 de julio y, hasta el momento, la causa de su muerte no se ha confirmado. “Descansa en paz, Sebas. Tu arte y tu sonrisa se quedan para siempre. Lamentamos la partida de Sebastián Athié y lo recordaremos siempre por su talento, compañerismo, profesionalismo y ante todo, enorme corazón. Acompañamos a su familia, amigos y fans en su despedida”, fue el mensaje que le dedicó Disney Latinoamérica en su cuenta de Twitter. La noticia de su muerte ha causado conmoción en las redes sociales, pues el talentoso actor acostumbraba a compartir mensajes reflexivos con miles de sus seguidores. “Ser libre no es una mera cuestión de quitarse las cadenas, sino de vivir respetando y aumentando la libertad de los demás”, escribió Athié, citando a Nelson Mandela, en su último post de Instagram el 7 de junio. Amigos y colegas en el mundo artístico lamentaron el inesperado fallecimiento del artista y le dedicaron sentidos mensajes tras su partida. Entre ellos, su manager Cristina Chaparro y sus amigos Javier Eloy, Lalo Brito, Rodrigo Rumi, Julián Cerati y Daniel Patiño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias”, escribió la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de su país natal en su página oficial. Durante su carrera, la joven estrella también apareció en series del canal mexicano Televisa como La rosa de Guadalupe. En octubre del 2018, lanzó la canción "Hasta que vuelvas" junto al también actor de Once, Javi Eloy. “Estoy pensando en vos. En todo lo que imaginamos juntos. En todo lo que logramos juntos. Hicimos la mayoría. Pero teníamos más en mente. De pronto te fuiste. Y cambiaste nuestras vidas”, escribió Eloy en sus redes sociales en memoria a su amigo. “Vivimos tantas cosas que no alcanzan las fotos, las palabras, las lágrimas, nada”.

