Luto en la comunidad salsera por el fallecimiento del puertorriqueño Héctor Tricoche Formó parte de la orquesta de Tommy Olivencia y falleció en Springfield, Massachusetts, a sus 66 años, según comunicaron sus familiares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir muere Héctor Noel Tricoche Albertorio Credit: Getty Images El mundo de la salsa se encuentra de luto por el fallecimiento del ícónico salsero puertorriqueño Héctor Tricoche, a sus 66 años. El intérprete de temas clásicos como "Lobo Domesticado", "Periquito Pin Pin" y "A Corazón Abierto" que formara parte de la orquesta de Tommy Olivencia falleció este domingo en Springfield, Massachussetts, según comunicaron sus familiares por medio de Facebook. "Con mucho pesar confirmamos oficialmente el deceso de quién fuera en vida Héctor Noel Tricoche Albertorio", se dijo por medio de post que iba firmado por las hijas del intérprete Glenda, Victoria y Patricia Tricoche. "Agradecemos todas las muestras de solidaridad, cariño y respeto en este difícil momento". "Triste noticia, otro gran cantante de nuestro género que se nos va inesperadamente. Siempre me trato como un amigo, gran ser humano y cantante" se nos fue el lobo domesticado. ¡¡¡Vuela alto Trico!!!", exclamó por medio de sus redes el cantante Víctor Manuelle, sumándose al coro de salseros que lloran la pérdida del nacido en el municipio de Juana Díaz, al noreste de la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. El sentido post de Víctor Manuelle, lamentando la partida de su colega: Muere Héctor Tricoche Credit: IG/Víctor Manuelle SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Descanse en paz uno de los dos más importantes íconos de este género de la música latina: Hector Tricoche y Pupy Pedroso", exclamó por su parte Tito Puente, Jr. en un tuit. "Una gran pérdida para la salsa, la música afrocubana y los amantes de la timba alrededor del mundo". Las causas del fallecimiento del músico no se conocían al cierre de esta nota, sin embargo, el diario local El Nuevo Día destaca que Tricoche se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas por afecciones cardiacas, incluyendo por cuatro intervenciones a corazón abierto. Que en paz descanse.

