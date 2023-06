Muere ahogado la estrella de la NFL, Ryan Mallet, a los 35 años El que fuera quarterback de los New England Patriots, fallecía tras ahogarse en una playa de Miami. "Se fue demasiado pronto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ryan Mallet Ryan Mallet fallece a los 35 años | Credit: (Photo by Wesley Hitt/Getty Images) La NFL está de luto. Una de sus grandes estrellas, Ryan Mallett, fallecía este martes tras ahogarse en una playa de Miami. La noticia de su muerte fue confirmada por el equipo del que fue quarterback, los New England Patriots, en un sentido mensaje. "Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del ex mariscal de campo Ryan Mallett", lee su comunicado en las redes sociales junto a una imagen de la estrella dándolo todo en el césped. Los mensajes de condolencias y tristeza por su partida no han cesado en estas plataformas, donde compañeros y amigos se referían así sobre él. "El entrenador Mallett era un queridísimo educador. Les pedimos que recuerden a su familia, equipo, estudiantes, entrenadores amigos y a los trabajadores del White Hall School District, en sus oraciones", lee el escrito en Facebook del colegio para el que el deportista trabajaba como entrenador. Mallett llegó de la University of Arkansas al New England Patriots en 2011, donde sustituyó al legendario Tom Brady hasta que, en 2014, fue trasladado a los Houston Texans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brady también le dedicó un emotivo mensaje en sus redes: "Hemos perdido a un gran hombre, gracias por todo, Ryan", escribió junto a una imagen histórica de ambos juntos en el campo. Terminó su carrera con los Baltimore Ravens en el 2017, quienes tampoco se olvidaron de sus años y éxitos logrados juntos. "Nuestros corazones están con la familia de Ryan a quienes ofrecemos hoy todas nuestras condolencias", comienza el sentido mensaje del equipo. "Ryan fue parte de nosotros, siempre le recordaré por el amor que tenía hacia sus compañeros, dar lo mejor de sí mismo y disfrutar cada día de fútbol en nuestro equipo", concluye el escrito. Descanse en Paz.

