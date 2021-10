Muere el actor y modelo italiano, Rossano Rubicondi, el cuarto marido de Ivana Trump El artista de 49 años era 23 más joven que la multimillonaria. La pareja se casó en 2008 y, aunque se separaron, vivieron un romance intermitente todos estos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor y modelo italiano, Rossano Rubicondi, más conocido internacionalmente por su matrimonio con Ivana Trump, ha fallecido a los 49 años. La triste noticia de la muerte del cuarto esposo de la multimillonaria, era confirmada este viernes en Twitter por la reconocida presentadora en Italia, Simona Ventura. "Rossano... Gracias por el viaje que hicimos juntos, por los buenos y los malos tiempos, y también por las alegrías y las lágrimas, tantas cosas que hicimos juntos. Buen viaje, QEPD", escribió. Ivana Trump Credit: Getty Images Aunque la razón de su muerte no ha sido revelada todavía, la prensa italiana ha compartido que la supuesta causa tendría que ver con el cáncer del piel con el que llevaba batallando desde hace más de un año. Así lo recoge también el Daily Mail. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que sí era vox pópuli era la bonita relación que Rossano e Ivana tenían 13 años después de su separación. La pareja se casó en 2008 y apenas duró un año de casados. Aún así, mantuvieron un romance intermitente durante todo el periodo posterior a su ruptura. Ivana Trump y Rossano Rubicondi Rossano Rubicondi e Ivana Trump | Credit: (Photo by Carley Margolis/FilmMagic) De hecho, la expareja fue vista junta por última vez el pasado mes de agosto en Nueva York. Bien porque fueran amigos o porque mantuvieran esa unión especial, lo cierto es que nunca dejaron de verse y quererse. Rossano era 23 años más joven que Ivana, a quien conoció teniendo 36. Por ahora, la ex de Donald Trump no se ha pronunciado ante la triste pérdida.

