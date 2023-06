Muere en Puerto Rico Rosita Palmer, bailarina y coreógrafa del grupo Menudo Familiares contaron que tras sufrir COVID-19 la destacada bailarina contrajo una bacteria y pasó tres meses en el hospital. Aquí lo que se sabe sobre su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muere Rosita Palmer coreografa Credit: FB/Ada Arroyo El mundo del baile ha perdido a una gran figura con el deceso de la bailarina, coreógrafa y maestra Rosita Palmer, fallecida este martes 20 de junio a los 79 años. La noticia fue dada a conocer por su hijo Rafael Nadal y la esposa de éste, Inés Quintero Narváez, quienes confirmaron que el deceso ocurrió a las 11:00 a.m, hora local, en el Hospital Metropolitano de San Juan, P.R. "Estaba muy bien. Tuvo una caída en un hogar de envejecientes, donde se fracturó la cadera. La llevamos al hospital de emergencia en el hospital y aunque salió bien de la operación, al traerla a casa nos dimos cuenta que tenía Covid y que salió del hospital con una bacteria", explicó Quintero Narváez al diario local El Nuevo Día. "Llevaba tres meses en el hospital, entubada, en el área intensiva del Hospital Metropolitano. La revivieron como cuatro veces, ha sido un periodo bien intenso". Palmer destacó en le escena artística al integrar el dúo Rosita y Mariano que formó con su exmarido y por su labor como coreógrafa del grupo puertorriqueño Menudo. Dicha pareja artística colaboró durante años con la cadena Telemundo en el programa El show de las 12. La pareja se separó en el 2004. Según dicha fuente Rosita y Mariano nunca tuvieron hijos, sin embargo Palmer tuvo tres hijos con su primer marido y tuvo cinco nietos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En años recientes la destacada coreógrafa laboró en el la Escuela de Bellas Artes de la Alcaldía de Bayamón, en Puerto Rico, pero según dicha Narváez hace aproximadamente cinco años abandonó dichas labores al comenzar a sufrir "problemas emocionales". Sus familiares han optado por la cremación de sus restos y por el momento no han revelado más detalles pero se espera que realicen una misa en su memoria. Que en paz descanse.

