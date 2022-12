Muere Ronnie Turner, el hijo menor de la cantante Tina Turner: "Es una tragedia" Fue su esposa, Afida Turner, quien dio la triste noticia. "Dejaste el mundo demasiado pronto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha fallecido Ronnie Turner, el hijo pequeño de la legendaria cantante Tina Turner. Ha sido su esposa Afida Turner quien, a través de un mensaje en sus redes, comunicaba que su "ángel" y "mejor amigo" ya se encontraba en el "paraíso". "Hice lo que pude hasta el final pero no fui capaz de salvarte. Te he amado por 17 años, esto es muy duro, me encuentro muy mal... Es una tragedia, ahora estás con tu hermano Craig y tu padre, Ike Turner y Aline... qué injusto", escribió en Instagram. Por su parte, su madre también rindió tributo a su hijo menor en un mensaje conciso pero lleno de significado. "Ronnie, dejaste este mundo demasiado pronto. Con tristeza, cierro mis ojos y pienso en ti, mi amado hijo", escribió en la misma plataforma. Tina Turner Muere Ronnie Turner, el hijo pequeño de Tina Turner | Credit: (Photo by Franziska Krug/Getty Images) Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a nuestra revista hermana, PEOPLE, que los oficiales respondieron a una llamada desde la casa de Turner, en Encino, California, a las 9:40 de la mañana por la investigación de la muerte de un varón. TMZ fue el primer medio en reportar la noticia, explicando que la persona que llamó al 911 aseguró que Ronnie estaba teniendo problemas para respirar hasta que paró de hacerlo. A pesar de los intentos de los paramédicos para reanimarle, fue declarado muerto poco después. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ronnie fue el último de los hijos de Tina, de 83 años, con su entonces esposo Ike Turner. Se trata del segundo hijo que la intérprete pierde en trágicas circunstancias. Tina Turner y su familia Tina Turner con el que fue su esposo, Ike Turner, y sus hijos | Credit: (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) En 2018, su primogénito, Craig Turner, se suicidaba a los 59 años. Fue hallado sin vida en su apartamento tras un disparo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Ronnie Turner, el hijo menor de la cantante Tina Turner: "Es una tragedia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.