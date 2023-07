Muere, repentinamente y en los brazos de su novia, el influencer Jo Lindner a los 30 años Una sorpresa ha resultado la muerte de Joe Linder, quien en su cuenta de Instagram contaba con más de nueve millones de seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joe Linder Credit: Joe Linder Instagram El viernes 30 de junio de 2023, falleció a los 30 años Jo Linder; sin embargo, es hasta ahora que su novia, Nicha, lo da a conocer de manera pública. Según relató la joven, en sus redes sociales, todo ocurrió de manera repentina y se ha determinado que fue un aneurisma la causa de la muerte. "Después de que su amigo se fuera, Joe y yo nos acostamos en la cama. Estuvo recostado sobre mi pecho, su cabeza sobre mi brazo durante 20 minutos", relató Nicha en sus redes sociales. "Luego se puso de pie cuando era hora de irse y así fue como sucedió [que falleció]" El influencer alemán y estrella del físicoculturismo conocido como Joesthetics mostró algunos síntomas de lo que podría haber sido un indicativo de su condición; sin embargo, ni el famoso ni su novia le dieron importancia. "El miércoles le dolía el cuello y me dio que lo tocara. Entonces ambos sentimos que algo estaba abultado. Creo que se pensó que era un dolor normal como siempre", agregó. La pareja sentimental del deportista también ha dejado claro que su enfermedad no fue por el uso de sustancias para mantener su escultural cuerpo y que una tía de él falleció por las mismas causas. "Se construyó a sí mismo y trabajó duro. No es justo. Era lo suficiente valiente para admitir si los usaba [los esteroides], aclaró. "Podría ser genético. Todo puede suceder en cualquier momento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nicha le dedicó un conmovedor mensaje a Jo Linder. "Este hombre es más de lo que jamás hayas conocido... fue tan dulce, amable, fuerte y trabajador duro, y leal y honesto, inteligente", expresó. "Si sus muchachos lo conocieran como yo... él es la persona increíble e increíble en este mundo".

