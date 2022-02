Muere la "Reina del cine italiano", Monica Vitti La actriz Monica Vitti, que protagonizó una serie de históricas películas italianas en la década de 1960, murió a la edad de 90 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Portrait Of Monica Vitti A Portrait Of Monica Vitti | Credit: (Photo by Mondadori via Getty Images) La actriz Monica Vitti, que protagonizó una serie de históricas películas italianas en la década de 1960, murió a la edad de 90 años. Al rendirle homenaje, el ministro de Cultura, Dario Franceschini, la describió como la "reina del cine italiano" y "una gran artista y una gran italiana". Vitti era mejor conocida por su trabajo con el director Michelangelo Antonioni en clásicos como L'Avventura, de 1960, que le valió una nominación al Bafta. Sus papeles en inglés incluyeron el rol principal en Modesty Blaise, de 1966. Tras su muerte, el primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo que Vitti había "hecho brillar el cine italiano en todo el mundo". Monica Vitti In 'Modesty Blaise' Monica Vitti In 'Modesty Blaise' | Credit: (Photo by Susan Wood/Getty Images) Y agregó: "Una actriz de gran ingenio y extraordinario talento, conquistó a generaciones de italianos con su espíritu, su bravura, su belleza". Nacida en Roma, Vitti se inició en el teatro, donde fue descubierta por Antonioni. El legendario cineasta la colocó en el corazón de La noche (1961), Eclipse (1962) y El desierto rojo (1964). Ella le dijo a la televisión italiana en 1982 que tuvo "la suerte de comenzar mi carrera con un hombre de gran talento", que también era "espiritual, lleno de vida y entusiasmo". Esa relación le valió la aclamación mundial y la llevó a su primer papel fuera de Italia, junto a Terence Stamp y Dirk Bogarde, en la comedia de espías Modesty Blaise. Después de regresar a su país de origen, consolidó su estatus como ícono de la pantalla y fue particularmente conocida por sus comedias. Vitti recibió un premio León de Oro a su carrera en el Festival de Cine de Venecia en 1995. Portrait of Monica Vitti Portrait of Monica Vitti | Credit: Photo by Mondadori Portfolio by Getty Images En la década de 1990, una autobiografía titulada A Bed is Like a Rose se convirtió en un éxito de ventas y en un texto fijo en las escuelas y universidades italianas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Su éxito es lo más maravilloso que me ha pasado, mil veces mejor que ganar un Oscar", dijo en ese momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la "Reina del cine italiano", Monica Vitti

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.