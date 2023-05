Muere Ray Stevenson, actor de The Walking Dead De manera sorpresiva, el irlandés Ray Stevenson falleció a los 58 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 21 de mayo de 2023, falleció a los 58 años Ray Stevenson. El actor de origen irlandés se encontraba trabajando en la isla Ischia, en Italia, donde filmaba la película Cassino in Ischia de Frank Ciota. Según reportan diversos medios de comunicación, tuvo un problema de salud que lo obligó a ser internado en el hospital Rizzola de Nápoles, donde falleció. De momento, se desconoce cuál fue la razón de su padecimiento, pero se sabe que las molestias comenzaron durante las primeras jornadas del rodaje. El pasado mes de mayo, este famoso tuvo la que sería su última aparición pública tras formar parte del encuentro de fanáticos de Star Wars, que se llevó a cabo en Londres. Ahí, habló de su participación en el spin off de The Mandalorian, Ashoka; proyecto en el que interpretó a un sith malvado, Baylan Skoll. Dicho programa comenzará a transmitirse el próximo mes de agosto. El histrión comenzó su carrera profesional en los años 90. A los 25 años comenzó a estudiar interpretación en la compañía de teatro Bristol Old Vic. Si bien había desarrollado algunos pequeños papeles, su gran oportunidad llegó en 2005 gracias a su rol de Tito Pullo en la serie Roma. A partir de entonces, su carrera fue ascenso en programas como Dexter, Vikingos, Black Sails y The Walking Dead, entre otras. Ray Stevenson Ray Stevenson | Credit: Rich Polk/Getty Images for Disney SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ray Stevenson prestó su voz en las series animadas La guerra de los clones y Star Wars: Rebels. Además, trabajó en más de 20 películas entre las que destacan Punisher: War Zone, Cirque du Freak y Thor. También realizó diversas obras de teatro y filmes para televisión. De momento, se desconoce detalles sobre su funeral.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Ray Stevenson, actor de The Walking Dead

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.