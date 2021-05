Muere exintegrante del grupo Menudo: "Nunca olviden su legado" La triste pérdida de Ray Reyes a los 51 años de edad era confirmada por su hermano Raúl Reyes y su publicista en las redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su voz formó parte de una de las generaciones musicales más importantes de todos los tiempos. Pero este viernes 30 de abril, la voz de Ray Reyes, exintegrante de Menudo, se apagaba para siempre. Era su hermano Raúl Reyes quien compartía la dolorosa pérdida del artista a través de un sentido mensaje en Facebook. "Con un dolor enorme en mi alma les informo que mi amado hermano Ray Reyes falleció", informó en su perfil de dicha red social. Poco después era su publicista Lidda García Acosta quien lo confirmaba en un comunicado oficial para los medios en el que pedía respeto y espacio para la familia en estos momentos de dolor. "Con mucho pesar, notificamos el fallecimiento de nuestro gran Ray reyes, exMenudo e integrante del proyecto Súbete a Mi Moto Tour. En este momento de dolor, la familia pide espacio. Solicitamos oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo. Más adelante, cuando tengamos detalles, les estaremos informando", lee el escrito. De momento no se han hecho públicas las causas del fallecimiento. El cantante puertorriqueño perteneció al inolvidable grupo de éxito mundial entre los años 1983 y 1985 junto a Johnny Lozada, Ricky Meléndez, Charlie Massó y Roy Rosselló. Con ellos recorrió los escenarios de medio mundo convirtiéndose en ídolo de fans y referente para muchos jóvenes que hoy le despiden con cariño y agradecimiento por tan buenos momentos musicales. En 2019 su público tuvo la suerte de disfrutarle una vez más tras la gira del reencuentro de Menudo Súbete a mi moto tour, con la que volvieron a hacer las delicias de sus fieles seguidores. Gracias por tu música. Descanse En Paz.

