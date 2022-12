Muere rapero mexicano Neto Reyno Se dio a conocer la muerte de Neto Reyno a los 40 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 19 de diciembre de 2022, se dio a conocer la muerte de Neto Reyno a los 40 años. Fue la familia del rapero mexicano la encargada de dar a conocer la noticia. "Lamentablemente, damos la triste noticia de que Neto Reyno acaba de fallecer, les avisaremos dónde lo estaremos velando para quien guste acompañarlo, Mariel caldera", escribieron en su cuenta de Facebook. Si bien, no se ha mencionado la causa del fallecimiento de Ernesto Arizpe, nombre real del cantante, se sabe que luchaba contra el cáncer. De hecho, el pasado mes de septiembre reveló que iniciaría un procedimiento médico, quimioterapia, para intentar combatir dicha enfermedad. Los usuarios se pronunciaron ante el deceso del intérprete de "No lo dejes caer". "Descanse en paz Neto Reyno, un chingonazo del rap, se le va a extrañar"; "Neto Reyno, un exponente muy importante para el rap mexicano. Descansa en paz. Fuiste y eres un rapero pasadísimo de lanza, vivirás por siempre con tu música"; "Descansa en paz mi chingón; tus canciones me ayudaron a salir del hoyo donde estaba. Siempre vivirás en nuestros corazones. Gracias a ti no me he rendido", y "Gracias por dejar huella", fueron algunos comentarios. Neto Reyno Neto Reyno | Credit: Facebook/Neto Reyno SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este famoso nació el 29 de septiembre de 1981 en Nuevo León, México. Comenzó su carrera con el grupo Sociedad Café, en 1998. Su primer tema fue "Barrios bajos". A lo largo de trayectoria profesional grabó siete álbumes. Realizó colaboraciones con Santa Fe Klan y Alemán.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere rapero mexicano Neto Reyno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.